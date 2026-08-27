Бојић: Предложићу да нова улица у центру Лакташа добије назив по генералу Младићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић најавио је да ће одмах на наредној сједници Скупштине града предложити да нова улица формирана по регулационом плану добије назив по великом генералу Ратку Младићу.
Бојић је навео да ће градња нове улице у центру града, иза Електропривреде и Ватрогасног дома, бити завршена за годину дана.
Сједница Скупштине града биће одржана 21. септембра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч5
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
49
18
35
18
34
18
26
18
23
Тренутно на програму