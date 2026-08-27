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Бојић: Предложићу да нова улица у центру Лакташа добије назив по генералу Младићу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:54

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Мирослав Бојић
Фото: ATV

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић најавио је да ће одмах на наредној сједници Скупштине града предложити да нова улица формирана по регулационом плану добије назив по великом генералу Ратку Младићу.

Бојић је навео да ће градња нове улице у центру града, иза Електропривреде и Ватрогасног дома, бити завршена за годину дана.

Сједница Скупштине града биће одржана 21. септембра.

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Тагови :

Мирослав Бојић

Лакташи

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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