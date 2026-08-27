И даље Гори на Требевићу: Циљ ватрогасаца спријечити ватру да дође до предајника

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Поново је активан пожар на Требевићу. Иако су ватрогасци из Источног Сарајева више пута пожар стављали под контролу због снажног вјетра се синоћ поново распламсао.
Тренутно гори на неприступачном терену и не угрожава објекте и људе, а циљ ватрогасаца је да не дође до предајника на Требевићу.
"Тренутно је далеко од торња, али ватра иде у том смјеру", рекао је за АТВ командир ватрогасне јединице Источно Сарајево Никола Шарац.
Шарац је нагласио да тренутно у гашењу учествује 15 ватрогасаца са седам возила, те око 90 запослених у Ш.Г. Романија Соколац.
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