И даље Гори на Требевићу: Циљ ватрогасаца спријечити ватру да дође до предајника

Фото: ATV

Поново је активан пожар на Требевићу. Иако су ватрогасци из Источног Сарајева више пута пожар стављали под контролу због снажног вјетра се синоћ поново распламсао.

Тренутно гори на неприступачном терену и не угрожава објекте и људе, а циљ ватрогасаца је да не дође до предајника на Требевићу. "Тренутно је далеко од торња, али ватра иде у том смјеру", рекао је за АТВ командир ватрогасне јединице Источно Сарајево Никола Шарац. Шарац је нагласио да тренутно у гашењу учествује 15 ватрогасаца са седам возила, те око 90 запослених у Ш.Г. Романија Соколац.

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