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Додик: Крајем септембра предводим делегацију Српске у Москви, састаћу се с Путином

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:49

Коментари:

14
Разговарао сам данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим о нашим међусобним односима и истакао сам да подржавамо Русију у напорима да одржи своје државне, националне вриједности. Сматрамо да Русија води праведан, одбрамбени рат и очигледно је да то није рат између Украјине и Русије, већ рат дијела Европске уније и Русије.
Фото: X/Milorad Dodik

Разговарао сам данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим о нашим међусобним односима и истакао сам да подржавамо Русију у напорима да одржи своје државне, националне вриједности, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Сматрамо да Русија води праведан, одбрамбени рат и очигледно је да то није рат између Украјине и Русије, већ рат дијела Европске уније и Русије. Вјерујемо да Русија неће бити наивна као онда што је била наивна у процесу распада Совјетског Савеза када је дала Украјини просторе који су традиционално припадали Русији", навео је Додик.

Додик и Калабухов су разговарали о економским питањима и могућностима за унапређење сарадње у отежаним околностима. Посебно је важно, како наводи Додик, упркос постојећим изазовима, пронађу начини за очување и јачање економских веза и сарадње од обостраног интереса.

"Потврдили смо да ћу крајем септембра предводити делегацију Републике Српске која ће боравити у Москви и састати се са предсједником Владимиром Путином и наставити разговоре које смо имали у мају ове године приликом посјете Москви", закључује Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Игор Калабухов

Република Српска

Русија

посјета

Владимир Путин

Коментари (14)

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