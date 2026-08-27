Додик: Крајем септембра предводим делегацију Српске у Москви, састаћу се с Путином

Аутор:АТВ редакција
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Разговарао сам данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим о нашим међусобним односима и истакао сам да подржавамо Русију у напорима да одржи своје државне, националне вриједности, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Сматрамо да Русија води праведан, одбрамбени рат и очигледно је да то није рат између Украјине и Русије, већ рат дијела Европске уније и Русије. Вјерујемо да Русија неће бити наивна као онда што је била наивна у процесу распада Совјетског Савеза када је дала Украјини просторе који су традиционално припадали Русији", навео је Додик.
Разговарао сам данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим о нашим међусобним односима и истакао сам да подржавамо Русију у напорима да одржи своје државне, националне вриједности. Сматрамо да Русија води праведан, одбрамбени рат и очигледно је да то није рат… pic.twitter.com/q1ZcrtbRoS— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 27, 2026
Додик и Калабухов су разговарали о економским питањима и могућностима за унапређење сарадње у отежаним околностима. Посебно је важно, како наводи Додик, упркос постојећим изазовима, пронађу начини за очување и јачање економских веза и сарадње од обостраног интереса.
"Потврдили смо да ћу крајем септембра предводити делегацију Републике Српске која ће боравити у Москви и састати се са предсједником Владимиром Путином и наставити разговоре које смо имали у мају ове године приликом посјете Москви", закључује Додик.
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