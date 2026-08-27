Једнократну помоћ добила 295.642 пензионера

Аутор:АТВ редакција
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У складу са одлуком Владе Републике Српске исплаћена је једнократна новчана помоћ за 295.642 корисника права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, саопштено је данас из Фонда.
Једнократна новчана помоћ исплаћена је према висини просјечне пензије и то корисницима чија је пензија нижа од просјечне пензије од 698 КМ исплаћено је 120 КМ, а корисницима чија је пензија виша од просјечне пензије од 698 КМ исплаћено је 80 КМ.
За реализацију ове мјере Влада Републике Српске обезбиједила је укупно 31.385.263 КМ.
Фонд ПИО Републике Српске, у складу са својим надлежностима, наставља са реализацијом активности Владе Републике Српске, усмјерених на благовремену и ефикасну исплату права корисницима пензијског и инвалидског осигурања, наводи се у саопштењу.
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