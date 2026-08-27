Logo

Једнократну помоћ добила 295.642 пензионера

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:40

Коментари:

0
Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

У складу са одлуком Владе Републике Српске исплаћена је једнократна новчана помоћ за 295.642 корисника права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, саопштено је данас из Фонда.

Једнократна новчана помоћ исплаћена је према висини просјечне пензије и то корисницима чија је пензија нижа од просјечне пензије од 698 КМ исплаћено је 120 КМ, а корисницима чија је пензија виша од просјечне пензије од 698 КМ исплаћено је 80 КМ.

За реализацију ове мјере Влада Републике Српске обезбиједила је укупно 31.385.263 КМ.

Фонд ПИО Републике Српске, у складу са својим надлежностима, наставља са реализацијом активности Владе Републике Српске, усмјерених на благовремену и ефикасну исплату права корисницима пензијског и инвалидског осигурања, наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фонд ПИО

Пензионери

Помоћ

Коментари (0)

Више из рубрике

Гагић: Генерал Младић у најтежим временима стао на чело Војске Републике Српске

Република Српска

Гагић: Генерал Младић у најтежим временима стао на чело Војске Републике Српске

3 ч

0
Којић: Смрт генерала Младића велики губитак за српски народ

Република Српска

Којић: Смрт генерала Младића велики губитак за српски народ

3 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Сумрак цивилизације

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 27.08.2026.

18

58

Вељко Ражнатовић објавио слику свијеће и послао поруку

18

57

Шта је са Тијаном Бошковић? Огласио се селектор

18

49

Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

18

35

Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима