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Стевандић: Сумрак цивилизације

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:18

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић огласио се након вијести о смрти Ратка Младића и поручио да је Хашки трибунал поступао нехумано јер није дозволио адекватно лијечење генерала.

Како је Стевандић рекао, дужност љекара је била да примијени Хипократову заклетву без обзира о коме је ријеч.

Истакао је да генералу Младићу, упркос његовом тешком стању, није пружена адекватна здравствена њега.

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"Пацијент нема национални ни кривични статус или историју, него само историју болести и обавезу да се лијечи. Одлуком да га не пусти на лијечење у Србију, Хашки трибунал је убрзао Младићеву смрт", навео је Стевандић.

"То је сумрак цивилизације", нагласио је Стевандић описујући поступање Трибунала на све захтјеве породице и одбране да се Младић лијечи у Србији или Републици Српској.

Говорећи о разним коментарима који се шире друштвеним мрежама, Стевандић каже да на њих не треба обраћати пажњу.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

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