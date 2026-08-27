Стевандић: Сумрак цивилизације

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић огласио се након вијести о смрти Ратка Младића и поручио да је Хашки трибунал поступао нехумано јер није дозволио адекватно лијечење генерала.
Како је Стевандић рекао, дужност љекара је била да примијени Хипократову заклетву без обзира о коме је ријеч.
Истакао је да генералу Младићу, упркос његовом тешком стању, није пружена адекватна здравствена њега.
Република Српска
Огласио се Милорад Додик
"Пацијент нема национални ни кривични статус или историју, него само историју болести и обавезу да се лијечи. Одлуком да га не пусти на лијечење у Србију, Хашки трибунал је убрзао Младићеву смрт", навео је Стевандић.
"То је сумрак цивилизације", нагласио је Стевандић описујући поступање Трибунала на све захтјеве породице и одбране да се Младић лијечи у Србији или Републици Српској.
Говорећи о разним коментарима који се шире друштвеним мрежама, Стевандић каже да на њих не треба обраћати пажњу.
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