Генерал Ратко Младић херој и јунак кога српски народ мора вјечно памтити - рекао је за РТРС министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.

- Умро је човјек без кога не би било Републике Српске и слободе, без кога наша дјеца данас не би слободно ишла у школу, учила ћирилицу и славила крсну славу. За сваког учесника Одбрамбено-отаџбинског рата којем је Младић био командант његова смрт једна од најтужнијих вијести, упоредива са губитком најужег члана породице - истакао је Остојић.

Република Српска Умро је Ратко Младић

Додао је да се не смије заборавити оно што је генерал Младић учинио за српски народ и Републику Српску, подсјетивши да је Војску Републике Српске водио током Одбрамбено-отаџбинског рата.

- Младићева жртва нису само ратни период и породичне трагедије, него и све што је проживио након рата - хапшење, одвођење и заточеништво у Хагу, болест и патња - навео је Остојић.

Позвао је на слогу и јединство српског народа, наводећи да би смрт човјека који је, како каже, све дао за српски народ морала да уједини Србе.

Он је изразио наду да ће српски народ схватити да јединство и слога немају цијену, а да памћење и прича о јунацима мора да постоји јер само то може да сачува Србе и слободу која је као највећа вриједност прокламована још од Косовског боја.

- Све што ће се дешавати у наредним данима мора бити усмјерено на слогу и јединство српског народа, да на достојанствен начин генерала дочекамо, сахранимо и од њега се опростимо. Гроб генерала Младића треба да буде мјесто ходочашћа на које ће долазити читав српски народ, те да о његовој улози треба говорити будућим покољењима. Ако будемо знали да цијенимо и чувамо своју историју и ако о њој будемо упорно говорили, без обзира на посљедице, живјећемо у слободи и Републици Српској - поручио је Остојић.