Павковић: Тужан дан за све Србе

Аутор:АТВ редакција
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Данас је тужан дан за Републику Српску, Србију и за сваког Србина због смрти генерала Ратка Младића, изјавила је Срни Марија Павковић, кћерка генерала Небојше Павковића.
Она је изразила увјерење да ће они који су спроводили тортуру над генералом Младићем једног дана одговарати за то.
Она је нагласила да јој је тешко пала вијест о смрти Младића јер је сва ситуација с њим асоцирала на оно што је прошла са својим оцем и изразила жаљење што је генералу Младићу ускраћено да посљедње тренутке проведе уз најближе.
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"Ово нема везе ни са каквим правом, ни са судом ни са пресудом. Овде је ствар у томе како се у срцу Европе третирало једно људско биће, без обзира ко је, шта је, одакле је, које је националности. Ријеч је људском бићу, а они нису дозволили да то људско биће на самрти посљедње дане или сате проведе са својом породицом и изван ћелије", рекла је она Срни.
Павковићева је нагласила да не зна који би суд и која институција на свијету могли да оправдају то кршење сваке врсте цивилизацијске хуманости и хуманитарног права.
"Ти људи који су одговорни за то једног дана ће одговарати за овакво нехумано и сурово понашање према њему и нашим људима", рекла је она.
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Нагласила је да вјерује да ће генерал Младић бити сахрањен уз кћерку Ану на гробљу на Топчидеру у Београду, како је и желио, те да ће га његов народ достојанствено испратити на посљедњи починак.
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години, изјавила је Срни државни секретар у Министарству за људска и мањинска права Србије Лидија Павићевић.
Генерал Младић се од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу се оглушио на захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.
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Српски генерал је претрпио више можданих удара. Имао је озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.
Више пута је због тога био хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.
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