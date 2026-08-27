Којић: Младића нису убили, одвели су га у вјечност

Аутор:АТВ редакција
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Бранимир Којић, предсједник Организације заробљених и погинулих бораца, и несталих цивила Сребренице, каже за АТВ да Међународни кривични суд у Хагу није убио Ратка Младића, него су га одвели у вјечност и то ће их прогонити читав живот.
"Они су убице, ако немате слуха за болесног човјека који не може никоме учинити зло, јасно показује да су чинили све да убију генерала Младића. Нису га убили, одвели су га у вјечност и то ће их прогонити читав живот", рекао је Којић.
Који поручује да је Хаг показао да не поштује људска права и да су антисрпски суд који нема ни морала ни етике.
"Данашњи дан је тежак дан за српски народ. Оно што је Међународни суд у Хагу урадио, нисмо ни очекивали ништа боље. Њихова жеља је била да га доведу тамо и да га затворе. Показали су да рат и даље није стао. Сви они који су умијешани у распад бивше СФРЈ, а формирали су тај суд, учинили су све да што више Срба утамниче. Један од њих је највећи српски син у посљедњем вијеку, генерал Ратко Младић Они су испунили свој циљ, али морају да знају да је генерал Младић ушао у историју и васкрсао. Морају да знају да сваки Србин је данас тужан, али и поносан, јер имати таквог сина као што је генерал Младић не могу да се похвале ни Холандија ни Британија", рекао је Којић.
Он поручује да српски народ никада неће моћи да се захвали Младићу за оно што је урадио за њих.
Првостепено вијеће Хашког трибунала осудило је Ратка Младића 22. новембра 2017. године за геноцид, злочине против човјечности и ратне злочине, и изрекло му казну доживотног затвора.Жалбено вијеће Механизма потврдило је 8. јуна 2021. године његове осуђујуће пресуде и казну.
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