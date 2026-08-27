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Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:33

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Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића
Фото: Pixabay

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић позвао је борце и грађане Републике Српске да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Ратка Младића.

"Позивам све демобилисане, ратне војне инвалиде, породице погинулих бораца и све грађане Српске да вечерас на трговима, код споменика и спомен-обиљежја или у храмовима прислуже свијеће за покој душе генерала Младића", рекао је Остојић Срни.

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Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.

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Тагови :

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Радан Остојић

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