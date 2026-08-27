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Становници Сеуте руше импровизована склоништа за мигранте

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:38

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Мигранти који су из Марока прешли у Шпанију чекају у реду за подјелу хране на плажи у шпанској енклави Сеута, у понедјељак, 3. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Становници шпанске енклаве Сеута у Сјеверној Африци срушили су импровизована склоништа за мигранте, док је полиција покушала да гуменим мецима растјера демонстранте, преноси "Раша тудеј".

Неколико стотина становника Сеуте је изашло на улице током најмасовнијег протеста против досељавања миграната у тај град, указујући на пораст криминала, опасност по људе и њихову имовину, погоршање хигијенских услова, као и неажурност власти да подузму конкретне кораке у регулисању тих проблема.

Хиљаде миграната и даље се налазе на територији енклаве, готово мјесец дана након рекордног масовног преласка из сусједног Марока, при чему многи траже азил у ЕУ.

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Криза је избила крајем јула, када је 72.000 људи прешло или покушало да пређе у Сеуту, многи пливајући око граничних баријера.

Већина је враћена, али је шпански министар унутрашњих послова Фернандо Гранде Марласка рекао да је у енклави остало око 5.000 миграната.

(Срна)

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Тагови :

Шпанија

Сеута

Мигрантска криза у Сеути

Мигрантска криза Шпанија

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