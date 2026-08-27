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Појавио се снажан циклон, пријете озбиљне суперћелијске олује

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:18

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Послије дужег времена, над Атлантиком, западно од Француске, налази се снажан циклон који данима утиче на вријеме у Европи, од Шпаније и Португалије, преко Француске, до Британских острва.

За данас се упозорава на веома нестабилну атмосферу над дијеловима западне и централне Европе. Највиши ниво упозорења издат је за југоисточну и источну Француску, гдје су могући веома крупан град, оркански удари вјетра, обилне падавине и снажни торнади, пише Телеграф.

Посебно опасна метеоролошка ситуација очекује се на подручју од централне Француске, преко долине Роне, према Швајцарској и југозападној Њемачкој. За дио овог подручја издат је ниво упозорења 3 од 3, што указује на потенцијално веома опасно невријеме.

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Према прогнози, атмосфера ће бити изузетно повољна за развој снажних и ротирајућих суперћелијских олуја. Очекују се олује које могу истовремено донијети веома крупан град, разорне ударе вјетра, интензивне падавине и торнада.

Највећи ризик од торнада у Француској

Посебна пажња усмјерена је на јужни дио Централног масива и долину Роне. Метеоролошки параметри указују на изражену ротацију у нижим слојевима атмосфере, уз веома повољне услове за развој торнада.

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Најкритичнији период могао би бити између 18 и 21 час по координисаном свјетском времену (UTC), односно између 20 и 23 часа по локалном времену у Француској. Уколико се у том периоду формира суперћелија повезана са приземним слојем атмосфере, постоји могућност развоја снажног, па чак и значајног торнада.

Истовремено, Централни масив могао би бити погођен вишеструким олујама које ће прелазити преко истог подручја. Због тога постоји повећан ризик од локалних бујичних поплава и веома обилних падавина.

Опасност се шири према Швајцарској и Њемачкој

Након проласка хладног фронта, олујна активност шириће се према Швајцарској и југозападној Њемачкој. Тамо се посебно издвајају јаки до веома јаки удари вјетра, док ће опасност од крупног града и даље бити присутна.

Ниво 2 издат је и за подручје од југа Француске према Швајцарској, као и за зону од централне Француске, преко Белгије, до западне Њемачке.

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За западну Француску и сјеверозападну Италију на снази је ниво 1 због могућности крупног града и јаких удара вјетра.

Невријеме могуће и у Великој Британији и Румунији

Олује се очекују и дуж топлог фронта изнад Уједињеног Краљевства. Иако се не очекују тако екстремни услови као над Француском, локално су могући обилна киша и крупан град.

Посебна пажња усмјерена је и на Румунију, гдје је издат ниво 2. Очекује се јаче смицање вјетра и развој суперћелијских олуја, уз ризик од крупног града и јаких удара вјетра.

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У појединим дијеловима Румуније могуће су и обилне падавине, нарочито у области Карпата и дуж фронталне зоне на сјеверу земље.

Снажне суперћелије главни проблем

Метеоролошки модели углавном се слажу да ће суперћелије бити доминантан тип олуја у најугроженијем подручју Француске.

Комбинација високе расположиве енергије у атмосфери, снажног вертикалног смицања вјетра и изражене ротације ствара услове за веома организоване олује. Највећа опасност биће од веома крупног града, снажних удара вјетра, екстремних падавина и торнада.

Ситуација ће се развијати током поподнева, а олујна активност могла би потрајати све до касних вечерњих и ноћних сати.

Грађанима у подручјима обухваћеним нивоима 2 и 3 савјетује се посебан опрез током проласка олуја, нарочито због могућности веома крупног града, орканских удара вјетра, бујичних поплава и торнада.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Суперћелијска олуја

торнадо

Циклон

невријеме

Временска прогноза

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