У бујицама у Непалу и Кини нестало готово 1.500 људи, стотине страних туриста међу несталима

Аутор:АТВ редакција
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Скоро 1.500 људи, међу којима је најмање 800 странаца, води се као нестало у Непалу и кинеском Тибету, саопштиле су власти, након што се огромна количина блата и камења обрушила у хималајску ријеку и изазвала катастрофалне поплаве у градовима и долинама.
Спасиоци у Непалу хеликоптерима трагају за преживјелима и достављају хитну помоћ хиљадама људи који су одсјечени од остатка земље након што је у сриједу водена бујица захватила тешко приступачно планинско подручје, којим пролазе бројни планинари и ходочасници на путу који повезује Ласу на Тибету са главним градом Непала Катмандуом.
Полиција је саопштила да очекује да ће број жртава, који је према досадашњим подацима премашио 165, наставити да расте.
„Број ће расти, јер смо наставили потрагу и очекује се да ће бити пронађено још тијела“, рекао је портпарол полиције Аби Нарајан Кафле за Ројтерс.
Према подацима полиције и туристичких званичника, у Непалу се као нестало води 826 људи, међу којима је готово 600 странаца.
Међу несталим туристима из више од двије десетине земаља је 177 држављана Индије, 63 Сједињених Америчких Држава, 34 Аустралије, 33 Велике Британије и 25 Канаде.
У кинеском округу Ђиронг на Тибету нестало је 558 људи, известила је у четвртак кинеска државна телевизија CCTV, наводећи да је међу њима 260 страних држављана.
Снимци показују огромне количине воде и наноса који односе десетине људи на граничном прелазу у Ђиронгу. Низводно у Непалу вода је однијела куће, путеве и енергетске објекте.
„Огромна бујица блата ишла је право ка нама. Како нам се приближавала, била је све виша. Када сам видио да је ушла у нашу кућу, покушао сам да ухватим супругу за руку и одведем је на терасу. Али бујица блата ју је однијела“, рекао је Кешав Прасад Барал, 68-годишњи преживјели који се лијечи у болници.
Хеликоптер га је, четири сата касније, пребацио на безбједно.
„Моја супруга је и даље негдје испод блата. Нема је“, додао је.
У најтеже погођеним областима хеликоптери достављају шаторе, храну и друге неопходне потрепштине које је обезбиједила сусједна Индија, рекао је портпарол непалске војске Раџа Рам Баснет.
Више од 5.000 припадника војске и полиције укључено је у потрагу за преживјелима и несталима.
Прве информације непалских званичника указивале су на могућност да је земљотрес изазвао урушавање доњег дијела глечера, што је потом покренуло поплавни талас.
Амерички геолошки завод (USGS) саопштио је да потрес магнитуде 4,4, како је првобитно објављено, заправо није био земљотрес, већ сеизмичка енергија настала урушавањем леда и стијена са глечера, након чега је услиједила бујица наноса.
Кинеске власти идентификовале су и ризик од језера које је и даље блокирано наносима у Ђиронгу, узводно од граничног прелаза између Тибета и Непала који су погодили одрон и поплаве.
Према извјештају CCTV-а, то би могло додатно да отежа спасилачке операције на тешко приступачном планинском подручју.
Многе жртве биле су на ходочашћу ка Каилашу и језеру Манасаровар, висинском подручју на Тибету које поштују хиндуси, будисти и припадници других религија.
Планина Каилаш, за коју хиндуси вјерују да је пребивалиште бога Шиве, налази се на обали језера Манасаровар, које се такође сматра светим у више религијских традиција.
Амерички Стејт департмент саопштио је да ће послати савјетника за реаговање у случају катастрофа и пружити помоћ у вриједности од 500.000 долара.
Канада помно прати ситуацију, рекао је премијер Марк Карни на мрежи Икс, описујући поплаве као „потпуно разорне“.
Тимови Уједињених нација и њихови партнери шаљу помоћ и особље како би подржали угрожене заједнице у Непалу, рекао је генерални секретар УН Антонио Гутерес.
Аустралијски премијер Ентони Албанезе рекао је да за сада има мало информација о размјерама катастрофе.
„Непал је земља у развоју. Она нема ресурсе какве би у оваквој ситуацији имала Аустралија, па је до информација тешко доћи“, рекао је Албанезе.
Сагар Пандеј, директор хималајске туристичке компаније, рекао је да се 15 Индијаца и Аустралијанаца индијског поријекла, који су са компанијом били на ходочашћу, воде као нестали.
„Нема више људских творевина, нема људских насеља. Све је сравњено са земљом“, рекао је он за Ројтерс након што је хеликоптером прелетио погођено подручје.
„Вјерујем да су сви који су били у хотелу, ресторану или аутомобилу нестали.“
Сигурносне камере на кинеској страни границе забиљежиле су велики број људи који бјеже од бујице камења, блата и воде која је рушила зграде и односила возила.
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Застрашујући тренутак удара! Бујица уништава масивну зграду, носи људе попут мрава! све нестаје у дјелићу секунде! Страхује се да ће бити још мртвих!
Људи који траже информације о члановима породица несталим у погођеним областима Нувакот и Дадинг окупили су се испред центра за обуку непалске војске, који је служио као база за хеликоптерске спасилачке операције.
На погођеним подручјима слојеви блата дебели више метара прекрили су куће, дрвеће и возила. Хеликоптери који су превозили преживјеле током цијелог дана су надлијетали област.
Почетна анализа сателитских снимака компаније „Планет лабс“ показала је да је одрон леда и стијена покренуо поплаву са наносима у ријеци Ленде, око 20 километара сјевероисточно од граничног прелаза Расувагади између Непала и Кине, навели су непалски званичници за управљање катастрофама на мрежи Икс.
Телевизијски снимци приказују срушене куће, аутомобиле које је вода носила и метални мост који је бујица однијела. Очевици кажу да је вода потопила читава села.
(РТС)
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