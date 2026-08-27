Израел протјерује британске званичнике?

Аутор:АТВ редакција
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Израел разматра протјеривање британских званичника из Међународног центра за подршку Гази, мултинационалног сједишта за праћење примирја између Израела и Хамаса којим управљају САД, пише Фајненшел тајмс (ФТ), позивајући се на изворе упознате са тим питањем.
Према писању листа, израелска влада је последњих недјеља разматрала уклањање Велике Британије из центра, а Јерусалим би могао да предузме сличне мјере и против званичника других европских земаља.
Израелски министар спољних послова Гидеон Сар најавио је јуче да ће холандски представници бити протјерани из центра након низа, како је рекао, "антиизраелских мјера" које је предузела Холандија.
Британски државни секретар за спољне послове Ед Милибанд назвао је тај план "неприхватљивим и деструктивним" и рекао да његова канцеларија припрема "свеобухватан скуп мера" као одговор, укључујући санкције против оних који учествују у, како је навео, илегалном ширењу насеља.
Британски медији су претходно објавили да се британски премијер Енди Бернхам припрема да најави потпуну забрану трговине робом из израелских насеља на Западној обали као одговор на план Е1.
Сар је Милибандову изјаву назвао "покровитељском" и оптужио је британску владу да доприноси "масовном таласу антисемитске мржње и напада на британску јеврејску заједницу", као и да штети односима између Велике Британије и Израела, пренео је Тајмс оф Израел.
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