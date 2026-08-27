Пожар код Требиња „прогутао“ 86 квадратних километара, ватрогасци и хеликоптер на терену

Аутор:АТВ редакција
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Околина Требиња и даље у ватри и диму, већ данима је активан велики пожар у рејону Зубаца који је до сада захватио површину од 86 квадратних километара.
Рано јутрос покренута је велика ватрогасна акција како би се у потпуности санирала пожарна линија на Голом брду изнад града, и тако спријечило ширење ватре према урбаној зони.
На терену и јутрос дјелује и хеликоптер, а гасиоцима су се прикључила и 32 припадника Оружаних снага из касарне у Билећи.
У пожарима је страдао и велики број стубова електро-мреже, па су и радници Електро-Херцеговине непрекидно на терену, како би се обезбиједило редовно снабдијевање електричном енергијом.
„Настојимо сада да овдје зауставимо пожар, да се не прошири према Гучини и дијеловима града“, рекао је Дејан Кашиковић, командир ТБСЈ Требиње.
Свакодневно се ради на санацији штета изазваних пожарима.
„Изгорјело је више далеководних стубова на захваћеном подручју, тако да свакодневно радимо на замјени и отклањању кварова“, рекао је Милутин Мастиловић, извршни директор сектора теренских операција Електро-Херцеговине.
(РТРС)
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