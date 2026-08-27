Пјевачица проговорила о одрастању у сиромаштву: „Нисам имала шта да обучем, јели смо само кромпир“

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Гоца Божиновска је отворено говорила о тешком дјетињству и одрастању у сиромаштву, присјећајући се периода када породица није имала довољно новца ни за основне животне потребе.
Наиме, једном приликом Гоца је причала да је било дана када су се у њеној породици јели готово само кромпир, док је одјећа била посебан проблем.
- Нисам имала шта да обучем - присјетила се периода који је, како каже, обиљежио њено дјетињство.
Упркос тешким околностима, успјела је изградити каријеру на естради и остварити успјех о којем је некада могла само сањати.
Њена прича показује колико се живот може промијенити, од одрастања у оскудици до живота под рефлекторима и пред публиком.
Данас је позната јавности, али се и даље сјећа времена када су свакодневни живот и борба за основне ствари изгледали потпуно другачије.
Таква признања често привуку велику пажњу јавности јер показују да поједине естрадне звијезде нису увијек живјеле луксузним животом који данас представљају.
Најтежи периоди, како је испричала, остали су дио њеног сјећања и подсјетник на пут који је прошла до успјеха.
(Аваз)
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