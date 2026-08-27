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Познатом глумцу мајка умрла током љетовања у Црној Гори

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 09:07

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Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.
Фото: pexels/ Oleg Prachuk

Популарни мађарски глумац Корнел Симон саопштио је да је његова мајка трагично преминула током љетовања у Црној Гори.

Његова мајка је 23. августа 2026. године изненада преминула у мору, а породица се сада, осим са великим болом због губитка, суочава и са захтјевном процедуром превоза њеног тијела из Црне Горе у Мађарску.

Глумац је, гутајући сузе, открио за медије да је, пошто није био са њом јер је и сам са супругом и дјецом одмарао на другом мјесту, вијест сазнао од запосленог у туристичкој агенцији.

Највећа трагедија је у томе што је његова мајка, која је цијелог живота жељела да оде на море, изгубила живот током љетовања у Црној Гори, недуго након што јој се та жеља коначно остварила.

Глумац је додао и да ништа није указивало на предстојећу трагедију, па га је мајчина смрт заиста потпуно шокирала и да, сасвим разумљиво, у својој жалости нису жељели да износе више детаља.

„Драги рођаци, пријатељи, познаници! Моја мајка је у недјељу, 23. августа 2026. године, изненада и трагично преминула. У Црној Гори, током љетовања, у мору у којем је цијелог живота жељела да се окупа“, написао је ожалошћени глумац у понедјељак на Фејсбук страници своје мајке.

Сада, поред бола и туге, наредне дане мора да проведе бавећи се административним пословима који се одвијају између више држава.

Организацију сахране отежава чињеница да је Корнелова мајка изгубила живот у Црној Гори, па најприје мора бити превезена кући, што у случају превоза у ковчегу може трајати три до пет, а у случају кремације седам до десет радних дана, у зависности од документације.

Приватном лицу је тешко да то самостално организује, па у већини случајева ангажују компаније које се баве међународним превозом покојника.

Симон Корнел (49) једно је од познатијих имена мађарске глумачке сцене. Поред глуме, бави се и режијом, а остварио је улоге у бројним филмовима и телевизијским пројектима.

Међу познатијим остварењима у његовој каријери су „А nyomozó“, „Човјек са гвозденим срцем“ и „Зуниверзум“.

(Телеграф)

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Тагови :

Црна Гора

трагедија

Мађарска

глумац

мајка

Корнел Симон

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