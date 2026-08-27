Познатом глумцу мајка умрла током љетовања у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Популарни мађарски глумац Корнел Симон саопштио је да је његова мајка трагично преминула током љетовања у Црној Гори.
Његова мајка је 23. августа 2026. године изненада преминула у мору, а породица се сада, осим са великим болом због губитка, суочава и са захтјевном процедуром превоза њеног тијела из Црне Горе у Мађарску.
Глумац је, гутајући сузе, открио за медије да је, пошто није био са њом јер је и сам са супругом и дјецом одмарао на другом мјесту, вијест сазнао од запосленог у туристичкој агенцији.
Највећа трагедија је у томе што је његова мајка, која је цијелог живота жељела да оде на море, изгубила живот током љетовања у Црној Гори, недуго након што јој се та жеља коначно остварила.
Глумац је додао и да ништа није указивало на предстојећу трагедију, па га је мајчина смрт заиста потпуно шокирала и да, сасвим разумљиво, у својој жалости нису жељели да износе више детаља.
„Драги рођаци, пријатељи, познаници! Моја мајка је у недјељу, 23. августа 2026. године, изненада и трагично преминула. У Црној Гори, током љетовања, у мору у којем је цијелог живота жељела да се окупа“, написао је ожалошћени глумац у понедјељак на Фејсбук страници своје мајке.
Сада, поред бола и туге, наредне дане мора да проведе бавећи се административним пословима који се одвијају између више држава.
Организацију сахране отежава чињеница да је Корнелова мајка изгубила живот у Црној Гори, па најприје мора бити превезена кући, што у случају превоза у ковчегу може трајати три до пет, а у случају кремације седам до десет радних дана, у зависности од документације.
Приватном лицу је тешко да то самостално организује, па у већини случајева ангажују компаније које се баве међународним превозом покојника.
Симон Корнел (49) једно је од познатијих имена мађарске глумачке сцене. Поред глуме, бави се и режијом, а остварио је улоге у бројним филмовима и телевизијским пројектима.
Међу познатијим остварењима у његовој каријери су „А nyomozó“, „Човјек са гвозденим срцем“ и „Зуниверзум“.
(Телеграф)
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