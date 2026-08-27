Карлеуша отворила душу о сусрету са епископом СПЦ

Аутор:АТВ редакција
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Јелена Карлеуша се у посљедње вријеме окренула духовном животу и православљу, па је тако недавно имала и сусрет с једним епископом Српске православне цркве, и то у тренутку кад је, како је сама истакла, "почела превише да мрзи и да жели освету".
О овој, али и о многим другим темама, пјевачица је говорила за Јутјуб канал Фул скрин медија.
"Ја већи дио свог живота за себе тврдим да сам атеиста. Али сједила сам и имала диван разговор с човјеком који је монах, који је владика. То се догодило прије неколико недјеља, контактирала сам с њим јер сам осјетила да падам у искушење да много мрзим. Да имам потребу да се осветим људима који су мени учинили много зла, а ја никад то нисам била. И то је код мене створило ружан осјећај да постајем као они. Опсједала ме је жеља за осветом. И у том моменту упалила сам телевизор и на једном каналу је био тај владика, 'ајде да га не именујем. Диван, мудар човјек. Причао је управо о томе, о праштању. Ја сам га слушала. Мени су те ријечи биле потребне - да морамо да праштамо. И толико је он лијепо причао о том праштању да сам позвала власника телевизије и тражила број владике. Човјек је био шокиран кад сам га позвала", рекла је ЈК.
Сцена
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Потом је наставила:
"Ћутао је. Саслушао је прво шта сам говорила, а онда рекао: 'Јелена, ја већ дуже вријеме имам потребу да контактирам с вама. Не могу да вјерујем да ме ви зовете. Ништа у животу није случајно.' Тим ријечима. И рекао је да га је много бољело док је гледао ту моју борбу и онако се, с људске стране, стављао на моју страну. И желио је некако да разговара са мном, да ми да снагу и мудрост да просто то успјем да издржим и да побиједим. И онда, у том дивном разговору, чак смо отишли на један диван ручак. Ја сам тражила да се видим с њим. И прво што сам му рекла било је: 'Ја нисам вјерник.' Он је мени рекао: 'Ја такве највише волим.' И онда ми је на крају рекао: 'Јелена, ви сте већи вјерник од многих које познајем. Кроз ваше срце, ријечи, емоције, енергију.' Рекао ми је да је поента нашег живота радост, да се радујемо. Изгубили смо радост", закључила је пјевачица.
(Мондо)
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