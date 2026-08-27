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"Борац" против "Викингура" за Лигу конференција

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 09:10

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"Борац" против "Викингура" за Лигу конференција
Фото: FK Borac

Фудбалери бањалучког "Борца" вечерас у Бањалуци дочекују исландски "Викингур" у реванш мечу плеј-офа Лиге конференција, у којем ће покушати да обезбиједе пласман у ово европско такмичење.

"Борац" је стекао велики капитал у првом мечу на Исланду побиједивши домаћина резултатом 3:1 и на корак је од пласмана у групну фазу Лиге конференција.

Тренер Бањалучана Винко Мариновић каже да посао још није завршен и да очекује тежак меч, те наглашава да ће играчи његовог тима морати да буду максимално концентрисани.

Меч на "Градском стадиону" заказан је у 20.30 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Борац Викингур

ФК Борац

Бања Лука

Лига Конференција

Фудбал

Фудбал утакмица

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