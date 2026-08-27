"Борац" против "Викингура" за Лигу конференција

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког "Борца" вечерас у Бањалуци дочекују исландски "Викингур" у реванш мечу плеј-офа Лиге конференција, у којем ће покушати да обезбиједе пласман у ово европско такмичење.
"Борац" је стекао велики капитал у првом мечу на Исланду побиједивши домаћина резултатом 3:1 и на корак је од пласмана у групну фазу Лиге конференција.
Тренер Бањалучана Винко Мариновић каже да посао још није завршен и да очекује тежак меч, те наглашава да ће играчи његовог тима морати да буду максимално концентрисани.
Меч на "Градском стадиону" заказан је у 20.30 часова, преноси Срна.
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