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Мурињо отписао једног од највећих талената

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:16

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Главни тренер Реал Мадрида Жозе Мурињо реагује пред пријатељску фудбалску утакмицу између Ференцвароша и Реал Мадрида у Групама арени у Будимпешти, Мађарска, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Boglarka Bodnar

Реал Мадрид би могао да остане без једног од својих најперспективнијих играча на самом крају љетњег прелазног рока.

Према писању шпанских медија, тренер Жозе Мурињо озбиљно разматра слање бразилског нападача Ендрика на једногодишњу позајмицу како би добио више времена за игру и наставио свој развој.

Иако је на конференцији за новинаре рекао да је Ендрик играч кога много воли и не жели да изгуби, чини се да је Жозе добро свјестан да би одлазак младе звијезде ипак био најбољи потез за све. На Сантијаго Бернабеуу влада велика конкуренција у нападачкој линији, а португалски стручњак сматра да тренутно нема довољно простора да сви офанзивни играчи добију шансу.

Иако је Ендрик ушао у сезону са великим очекивањима овог љета, његов статус је додатно закомпликован доласком младог нападача Карлоса Еспија из Левантеа. Еспи је већ скренуо пажњу на себе постигнувши побједоносни гол против Еспањола, додатно појачавши конкуренцију на врху напада.

Реал Мадрид сматра да би за Ендрика било најбоље да сљедећу сезону проведе у клубу гдје ће играти из недјеље у недјељу, умјесто да већину времена проводи на клупи. У Мадриду не желе ни да чују за трајну продају бразилског репрезентативца. План клуба је искључиво једногодишња позајмица без могућности откупа, како би се задржала потпуна контрола над његовом будућношћу.

Циљ је да се двадесетогодишњи нападач врати на Бернабеу са више искуства и спреман да се бори за мјесто у првом тиму. Реал Мадрид улази у посљедњу недјељу прелазног рока са неколико отворених питања, а Ендрикова будућност је једно од најважнијих.

Уколико стигне одговарајућа понуда за позајмицу од клуба који може да гарантује значајну минутажу, Мурињо је спреман да да зелено свјетло за његов привремени одлазак. Ендрик је прошлу сезону провео на позајмици у француском Лиону и у 21 утакмици постигао је осам голова уз исто толико асистенција. Постигао је хет-трик против Меца у побједи Лиона од 5:2. Био је један од кључних играча на крају сезоне и помогао је Лиону да се квалификује за Лигу шампиона. Послије сјајних партија у Француској, вратио се у бразилску репрезентацију и овог лета се придружио Реал Мадриду. Тренутно постоји неколико озбиљних клубова који прате Ендрика, укључујући Бетис, Тотенхем, Астон Вилу, Рому...

И сам Бразилац жели да носи дрес Реал Мадрида, нема намеру да оде, тако да остаје да се види како ће се све ово на крају завршити.

(Новости)

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Тагови :

Жозе Мурињо

Реал Мадрид

Фудбал

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