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У Бањалуци почиње Љетни камп "Желим више"

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:48

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Бања Лука је највећи град, административни и универзитетски центар Републике Српске у Босни и Херцеговини, познат по својим зеленим површинама, алејама и богатом културном животу
Фото: ATV

У Бањалуци данас почиње Љетни камп за талентоване и надарене ученике основних и средњих школа под називом "Желим више", који ће трајати до 28. августа, саопштено је из Републичког педагошког завода.

Овогодишњи други камп ће окупити 200 ученика основних и средњих школа из различитих дијелова Републике Српске, као и 50 просвјетних радника, пружајући јединствену прилику за едукацију, умрежавање и лични развој.

"Циљ овог пројекта је да ученицима омогући стицање нових знања и вјештина на креативан и инспиративан начин", наводи се у саопштењу.

Током кампа, учесници ће имати прилику да учествују у интерактивним радионицама које истражују примјену науке у свакодневном животу, развијају практичне вјештине и проширују своје видике.

Осим едукативног аспекта, Камп пружа прилику за упознавање вршњака сличних интересовања и стварање пријатељстава која ће трајати и након завршетка програма.

Током Љетног кампа биће реализовано укупно 26 радионица из области природних, друштвених, техничких наука, као и из области хуманистичких наука, умјетности и спорта.

Организатори кампа су Републички педагошки завод Републике Српске и Универзитет у Бањалуци.

Отварање је на Природно-математичком факултету Универзитета у 9.15 часова. Изјаве за медије предвиђене су у 9.10 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Љетни камп "Желим више"

Бања Лука

ученици

Републички педагошки завод

Република Српска

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