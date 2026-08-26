У Бањалуци почиње Љетни камп "Желим више"

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци данас почиње Љетни камп за талентоване и надарене ученике основних и средњих школа под називом "Желим више", који ће трајати до 28. августа, саопштено је из Републичког педагошког завода.
Овогодишњи други камп ће окупити 200 ученика основних и средњих школа из различитих дијелова Републике Српске, као и 50 просвјетних радника, пружајући јединствену прилику за едукацију, умрежавање и лични развој.
"Циљ овог пројекта је да ученицима омогући стицање нових знања и вјештина на креативан и инспиративан начин", наводи се у саопштењу.
Током кампа, учесници ће имати прилику да учествују у интерактивним радионицама које истражују примјену науке у свакодневном животу, развијају практичне вјештине и проширују своје видике.
Осим едукативног аспекта, Камп пружа прилику за упознавање вршњака сличних интересовања и стварање пријатељстава која ће трајати и након завршетка програма.
Током Љетног кампа биће реализовано укупно 26 радионица из области природних, друштвених, техничких наука, као и из области хуманистичких наука, умјетности и спорта.
Организатори кампа су Републички педагошки завод Републике Српске и Универзитет у Бањалуци.
Отварање је на Природно-математичком факултету Универзитета у 9.15 часова. Изјаве за медије предвиђене су у 9.10 часова, преноси Срна.
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