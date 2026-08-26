Аларм у Њујорку: Ђоковић прекинуо спаринг послије три гема

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Новак Ђоковић је синоћ у Њујорку прекинуо спаринг меч против Зизуа Бергса послије само 40 минута. Најбољи тенисер Белгије, 35. на свету, у том тренутку је водио са 3:0 у гемовима.
Овај спаринг је био заказан послије дуела у миксу у коме је Ђоковић у пару са Арином Сабаленка био поражен у првом колу са 1:4, 4:2, 10:2.
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Како извјештава „Пунто де брејк“ са лица мјеста, „можда је замор послије овог меча разлог за прекид спаринга“, али када се зна да је дуел у миксу трајао само 54 минута, онда Новакова одлука да тако брзо оконча вјежбање са Бергсом ипак има одређену тежину. Поготово јер играчи на спаринзима морају да воде рачуна и о својим ривалима – јер Белгијанцу сигурно није било свеједно што је спаринг био скраћен.
А Ноле је познат као веома фер противник и да није баш морао, не би ни прекидао.
„Према расположивим информацијама, није у питању никаква повреда. Највјероватније је премор због микса“, објашњава шпански портал, али ако је Ђоковићу проблем 54 минута не много озбиљног тениса у коме је дијелио терен са Сабаленком, онда то не звучи добро.
Djokovic ha parado su entrenamiento con Bergs cuando iba 0-3 abajo.— José Morón (@jmgmoron) August 25, 2026
Parece que está bien físicamente, solo que puede haberse sentido sobrecargado después del dobles mixto. https://t.co/bdWoaRDq85
Ђоковић посљедњих месеци не крије да већ око двије године има разне физичке проблеме, па зато и не успјева да се припреми како треба. Прошле недеље у Синсинатију није добро изгледао у поразу од Тијага Агустина Тирантеа, судећи по ноћашњој ситуацији са Флашинг Медоуза, изгледа да то није још превазишао.
До старта на њујоршком грен слему још је 4-5-6 дана, у зависности када ће играти први дуел, има времена да се много тога поправи, али много ће зависити и од жреба. Сада ће му срећа требати можда више него икада.
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