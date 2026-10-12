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Тришић Бабић: Писма Конаковића неће нико читати, он не може поднијети да се Српска одбранила

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12.10.2026 20:44

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Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Фото: АТВ

Писма министра министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића сигурно неће нико читати, рекла је вршилац дужности директора за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић.

- Прочитала сам да је данас поново послао писма. Слао је он још и ових дана. Мислим да та писма не дођу на адресе на које он шаље.То је више за овдје за домаћу употребу - рекла је Тришића Бабић за РТРС

Подсјетила је да су Конаковић и његова странка имали прилику да у претходне четири године олакшају живот грађанима, не само у БиХ, него и у региону.

- Сматрало се да ће бити важан корективни фактор. Међутим, он од тога ништа није испунио. Конаковић и његова странка су сада убједљиво изгубили изборе. Имају, мислим, само једног или два посланика у Представничком дом ПС БиХ - навела је Тришић Бабић.

Каже да Конаковић није само писмима тражио да се поново уведу санкције Милораду Додику и Републици Српској.

- Од дана укидања санкција су на један начин, иза кулиса, константно подривали укидање санкција Републици Српској. Једноставно не могу да поднесу да је Република Српска, да је ово руководство Републике Српске за њих, у њиховим очима побиједило. А у нашим очима, ми смо се само одбранили од једног великог зла и непријатеља, које се овдје спремало да Републику Српску укине - закључила је Тришић Бабић.

Подсјећамо, федерални медији су данас објавили да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић упутио 15 писама званичницима САД у којима тражи да америчке институције испитају активности Републике Српске у САД, укључујући могуће санкције Милораду Додику.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Елмедин Конаковић

Савјет министара БиХ

међународна сарадња

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