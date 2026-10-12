Петровић: Блануша је кршио Статут, Станивуковић га је водао као мечку по скуповима ПСС-а

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић пита јавност и органе СДС-а да ли је Бранко Блануша кршио Статут странке и поручује да га је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић водао као мечку по трибинама ПСС-а у Бањалуци.
Ово је уједно и прво оглашавање Љубише Петровића након одлуке предсједника СДС-а Бранка Блануше да га искључи из странке. На терет му се стављало кршење Статута СДС-а због директне подршке кандидату Листе за правду и ред за члана Предсједништва БиХ Небојше Вукановића.
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Љубиша Петровић искључен из СДС-а!
Петровић каже да његова подршка Вукановићу датира далеко прије објаве кандидатуре. Подсјећања ради, Петровић је подржао Вукановића иако је кандидат био и СДС-ов Маринко Божовић. Отвореном подршком Небојши Вукановићу, Љубиша Петровић је кршио Статут СДС-а. Међутим, предсједник странке Бранко Блануша искључио га је из партије мимо икакве процедура.
Петровић ја данашњој конференцији испред ГрО СДС Бијељина подсјећа на нећкање Бранка Блануше када је у питању кандидатура за предсједника Републике Српске, али и приједлогу да Драшко Станивуковић постане предсједник СДС-а. Петровић пита да ли је то кршење Статута странке?
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"Онако ко је потписао и написао срамну одлуку о мом искључењу, нема везе о праву и велика је срамота за СДС. Данас ћу говорити о многим дешавањима. О предизборним дешавањима желим поновити дешавања са Скупштине СДС-а прошле године у децембру, гдје је Скупштина јасно рекла да је Бранко Блануша кандидат СДС-а за предсједника Српске. Та одлука је потврђена и на сједници Главног одбора. Ово говорим јер је у питању нећкање и срамота Блануше што нас је шест мјесеци покушавао и успијевао, да нас дезавуише и да говори као, уз уважавање старих мајки, као бака на сокаку. Мало јесам кандидат, мало нисам. То је прича за сокак, али никако за првог човјека СДС-а. То такво понашање Блануше говори у том нећкању сљедеће: сједница Главног одбора у Источној Илиџи СДС-а долази Блануша са новим идејама. Да Драшко Станивуковић буде предсједник СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске испред СДС-а. То није кршење Статута, то није кршење одлуке ГО и Скупштине СДС-а? Човјек иде сљедећим нећкањима и каже на сједници Предсједништва, људи ја предлажем да ми мијењамо причу око кандидатура. Предлажем да то не буде из СДС-а, шта ви мислите?", каже Петровић.
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Он подсјећа конференцију за медије СДС-а послије сједнице Предсједништва странке у Бањалуци коју је Петровић напустио током говора Блануше. Он поручује да је на тој сједници потврђена његова кандидатура, а он је на конференцији за медије поручио да ће се још разговарати. Петровић истиче да му здрав разум није дозволио да буде поред таквог човјека.
"Предсједника СДС-а као мечку је водио Драшко Станивуковић. Исмијавао га, испитивао га, смијао му се у лице. Подвргавао га руглу. То је могла цјелокупна јавност да види. У том дешавању цјелокупном, ми смо на састанцима када је Блануша долазио у просторије СДС-а у Бијељини, говорили о лошој атмосфери. Да престане да се нећка, да заузме став. Ако има и грама калцијума у костима. Он је блиједо гледао нас све као стрина. Не знајући ни шта да каже, ни шта да не каже, његов сваки потез је водио у нову пропаст. Ми смо потпуно отворено у страначким просторијама упозоравали на све и сва та лоша дешавања. Има и душебрижника који кажу да износимо прљав веш. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу кажем да овдје данас нема изношења прљавог веша. Има само оно што се зове чињенице и истина", рекао је Петровић.
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Он пита да ли је кршење Статута СДС-а једно такво нећкање које је долазило од Блануше, а посебно подсјећа на чињеницу да СДС није организовао трибине у Бањалуци да представи своје кандидате.
"Мечкарио га је Драшко Станивуковић, а Блануша је као мечка ишао по трибинама СДС-а. Могли смо чути од кандидата СДС-а да су остављали неупотребљен празан листић за предсједника Републике Српске. Кандидати СДС-а нису гласали за Бланушу. Свашта смо могли вјеровати, али да дођемо пред народ и да нам предсједник не прочита ни имена ни презимена, то нисмо могли вјеровати", каже Петровић и поручује да је Блануша потопио и зрно енергије и воље у њима и да је сва пажња била усмјерена ка ПСС-у.
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