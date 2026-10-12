Пресељено Одјељење онкологије Клинике за плућне болести

Аутор:АТВ редакција
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Одјељење онкологије Клинике за плућне болести УКЦ-а Српске са припадајућим амбуланте овог одјељења пресељено је у новоизграђени објекат за онкологију.
"Од сутра, сви пацијенти који имају заказане термине, прегледе или терапије у оквиру Одјељење онкологије од сада се јављају у Одјељење онкологије Клинике за плућне болести у објекат за онкологију. Приликом доласка особље ће пружати све потребне информације како би се процес пријема одвијао неометано и без задржавања", саопштено је из УКЦ-а Српске.
Из УКЦ-а наводе да је циљ ове промјене локације пружање квалитетније и доступније здравствене заштите, те бољих услова боравка и лијечења пацијената, преноси Срна.
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