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Пресељено Одјељење онкологије Клинике за плућне болести

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12.10.2026 15:10

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Онкологија Универзитетски клинички центар Републике Српске
Фото: ATV

Одјељење онкологије Клинике за плућне болести УКЦ-а Српске са припадајућим амбуланте овог одјељења пресељено је у новоизграђени објекат за онкологију.

"Од сутра, сви пацијенти који имају заказане термине, прегледе или терапије у оквиру Одјељење онкологије од сада се јављају у Одјељење онкологије Клинике за плућне болести у објекат за онкологију. Приликом доласка особље ће пружати све потребне информације како би се процес пријема одвијао неометано и без задржавања", саопштено је из УКЦ-а Српске.

Из УКЦ-а наводе да је циљ ове промјене локације пружање квалитетније и доступније здравствене заштите, те бољих услова боравка и лијечења пацијената, преноси Срна.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

Онкологија

Институт за онкологију

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