Скандал око филма о Хју Хефнеру: Удовица открила шокантне тајне

Аутор:АТВ редакција
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Кристал Харис, удовица оснивача „Плејбоја“ Хјуа Хефнера, јавно је позвала глумицу Џесику Бил да одустане од улоге у филму „Плејмејтс“ (Playmates), страхујући да би остварење могло да прикаже живот у чувеној вили у превише романтизованом свјетлу.
Џесики Бил наводно је понуђена улога измишљене Хефнерове супруге, а Харисова је своју поруку глумици објавила на Инстаграму. У њој је изнијела тешке оптужбе на рачун покојног супруга и позвала филмску екипу да саслуша искуства жена које су живјеле у Плејбојевој вили.
„Молим те да поново размислиш о улози супруге Хјуа Хефнера ако овај филм намјерава да романтизује њега или свијет Плејбоја“, написала је Харисова у поруци упућеној Биловој, супрузи пјевача Џастина Тимберлејка.
Харисова је потом изнијела озбиљне оптужбе о свом браку са Хефнером.
„Ја сам заиста била његова супруга и у том односу доживјела сам сексуално, емоционално, финансијско и физичко злостављање“, навела је она.
Подсјетила је и на тврдње других жена које су током година јавно говориле о својим искуствима повезаним са Хефнером и Плејбојем.
„Многе друге жене такође су изнијеле оптужбе за силовање, присилу, дрогирање и искориштавање. Постоје и дубоко забрињавајући наводи који укључују малољетнике“, написала је Харисова.
На крају је поручила да би филмска екипа требало да саслуша искуства жена које су боравиле у вили прије него што Холивуд поново представи Плејбојев свијет као романтичну причу.
Кристал Харис имала је само 21 годину када је упознала Хјуа Хефнера. Вјенчали су се 2012. године, а у браку су били до његове смрти 2017. године.
У мемоарима „Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself“, објављеним 2024. године, описала је однос који је, према њеним ријечима, био обиљежен контролом, манипулацијом и строгим правилима. Како је више пута истицала, данас жали због одлуке да се уда за Хефнера, који је био 60 година старији од ње.
Редитељка филма је Лорин Николсон, кћерка познатог глумца Џека Николсона, којој је ово први редитељски пројекат.
(Курир)
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