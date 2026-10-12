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Познато гдје ће бити сахрањен Горан Баре

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12.10.2026 14:21

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Хрватски рок музичар Горан Баре.
Фото: Screenshot/Youtube

Легендарни хрватски рок-музичар и фронтмен групе Мајке Горан Баре, који је преминуо у 62. години, бит ће сахрањен у свом родном граду Винковцима, одлучила је његова породица.

Према писању 24сата.хр, посљедњи испраћај и вјечно почивалиште легендарног рокера биће организовани у славонском граду гдје је одрастао, направио прве музичке кораке и започео каријеру која га је претворила у једну од највећих икона домаће рокенрол сцене.

Баре је преминуо у сну 9. октобра, а вијест о његовој смрти дубоко је потресла региону и музичку јавност. Бројне колеге, пријатељи и обожаватељи данима се опраштају од њега, док су се у недјељу навечер хиљаде грађана окупиле у Загребу како би уз његове вансеријске хитове попут „Тешке боје“ и „Буди поносан“ одали почаст преминулом умјетнику.

Чланови групе Мајке замолили су јавност и медије да поштују приватност породице у овим тешким тренуцима, нагласивши да ће све званичне информације о тачном датуму и времену сахране бити накнадно објављене.

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Тагови :

Горан Баре

Умро Горан Баре

Група Мајке

Рок музика

музичар

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