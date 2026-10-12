Познато гдје ће бити сахрањен Горан Баре

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни хрватски рок-музичар и фронтмен групе Мајке Горан Баре, који је преминуо у 62. години, бит ће сахрањен у свом родном граду Винковцима, одлучила је његова породица.
Према писању 24сата.хр, посљедњи испраћај и вјечно почивалиште легендарног рокера биће организовани у славонском граду гдје је одрастао, направио прве музичке кораке и започео каријеру која га је претворила у једну од највећих икона домаће рокенрол сцене.
Баре је преминуо у сну 9. октобра, а вијест о његовој смрти дубоко је потресла региону и музичку јавност. Бројне колеге, пријатељи и обожаватељи данима се опраштају од њега, док су се у недјељу навечер хиљаде грађана окупиле у Загребу како би уз његове вансеријске хитове попут „Тешке боје“ и „Буди поносан“ одали почаст преминулом умјетнику.
Чланови групе Мајке замолили су јавност и медије да поштују приватност породице у овим тешким тренуцима, нагласивши да ће све званичне информације о тачном датуму и времену сахране бити накнадно објављене.
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