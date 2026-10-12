Срби покренули петицију против Јакова Јозиновића: Траже само једно

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама покренута је петиција за отказивање концерата Јакова Јозиновића у Београдској арени, након што се у јавности појавио снимак на којем изводи усташку пјесму "Ако не знаш шта је било", коју у оригиналу пјева Марко Перковић Томпсон.
Овај потез изазвао је огромна бијес и разочарање широм Србије, посебно због чињенице да је Јозиновић управо у тој земљи дочекан раширених руку и да је пред београдском публиком већ одржао неколико изузетно успјешних концерата.
Јаков Јозиновић, који је у региону стекао велику популарност и чији су наступи у Сава центру били испуњени до посљедњег мјеста, сада се нашао на мети жестоких критика.
Многи сматрају да је пјевањем пјесме повезане са осведоченим србомрзцем и усташким пјевачем Марком Перковићем Томпсоном чији наступи и јавни иступи годинама изазивају контроверзе због националистичке симболике и односа према Србима озбиљно увриједио и разочарао публику која му је пружила подршку, преноси Информер.
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