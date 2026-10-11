"Ратнохушкачке пјесме, то је дио њихове идеологије": ЈК оштро о Јакову и Томпсону

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Јелена Карлеуша слетјела је данас у Београд из Беча, гдје је синоћ одржала наступ.
На аеродрому "Никола Тесла", екипа Телеграфа је затекла опуштено одјевену. Носила је кратак црни шорц, топ, мрежасте чарапе, јакну и качкет и наочаре.
Била је у друштву свог менаџера, видно ужурбана, али је кратко дала изјаву и говорила о младом пјевачу Јакову Јозиновићу о којем бруји домаћа јавност након што је испливао снимак са његовог наступа на ком пјева Томпсонову пјесму која говори о ратним дешавањима.
За разлику од бројних њених колега који си избјегавали да коментаришу, Јелена је дала искрено мишљење.
"Мислим да сам једина коментарисала то како треба. Један озбиљан пројекат стране службе на коју су се упецали Срби, као и обично, као и све што долази из иностранства. Надам се да ћемо бити паметнији и да ћемо цијенити наше извођаче и држати до наших извођача више него страних јер ако се нашим звијездама забрањују концерти широм региона треба да будемо, ако ништа друго, лојални и патриоте. Ништа погрешно, само истом мјером па ће се ваљда и они опаметити", рекла је Јелена Карлеуша и додала:
"Ратнохушкачке песме, то је дио њихове идеологије, никако наше. Ми смо народ који широких руку прихвата све и воли све и не бави се духовима прошлости. То је то", изјавила је певачица.
Сцена
Пјевао Томпсона, а ишао би у Арену: Публика масовно бојкотује концерте у Београду
На питање да ли мисли да треба да му се откажу концерти у Београдској арени које има заказане крајем октобра, Карлеуша је рекла:
Многи позивају да се Јакову Јозиновићу забрани улазак у Србију, а ево шта Јелена Карлеуша каже на то:
"Ја генерално нисам за забране те врсте, али ако они нашима забрањују, само треба да постоји реципроцитет", изјавила је пјевачица Јелена Карлеуша.
Хрватски пјевач Јаков Јозиновић згрозио је велики дио јавности у Србији због снимка који је објављен, а на ком се чује како пјева пјесму Марка Перковића Томпсона.
Млади пјевач постигао је велики успјех у Србији у претходном периоду са многобројним концертима који су били веома посећени, међутим сада је, чини се, на то бачена сјенка.
Послије толико концерата на којима је профитирао у Србији, те оних које тек треба да одржи у Београдској Арени 24. и 25. октобра 2026. године, чини се да је овај снимак, судећи по коментарима на друштвеним мрежама, многима "отворио очи".
Једна објава корисника друштвене мреже "Икс" многе је бацила на размишљање.
Будући да је Јаков Јозиновић заказао концерте у Београдској арени 24. и 25. октобра, један корисник је написао да продаје своју карту за овај концерт.
Испод су се надовезали бројни корисници те мреже који су изразили незадовољство његовим потезом, па су се питали да ли постоји начин да поврате новац.
Ако је судити по овим објавама које сада преплављују мреже, они који воле да посећују његове концерте су у великој дилеми, а многи и масовно одустају од одласка на концерт.
(Телеграф)
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