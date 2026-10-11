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Пјевао Томпсона, а ишао би у Арену: Публика масовно бојкотује концерте у Београду

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11.10.2026 11:25

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Јаков Јозиновић хрватски пјевач наступ концерт
Фото: Instagram/printscreen

Усташка кореографија и фашистички тонови поново одјекују Хрватском, али овог пута изостао је чак и микрофон познатог србофоба Марка Перковића Томпсона. На његово мјесто устилио се нови, млади хрватски пјевач Јаков Јозиновић.

Како се јасно види на видео-снимцима који круже друштвеним мрежама, Јозиновић је без срамних кочница запјевао Томпсонове пјесме, што је изазвало праву експлозију бијеса у читавом региону.

Због овог скандалозног снимка, Јозиновић се нашао под и оштрим критикама јавности у Србији, гдје је у протеклом периоду забиљежио велики успјех.

"Ово је дан када је званично сахрањена каријера Јакова Јозиновића", гласи један од коментара који су преплавили мрежу Икс.

Публика масовно бојкотује концерте у Београду

Да иронија буде још већа, овај пјевач има заказана чак два узастопна велика наступа у Београдској арени за 24. и 25. октобар 2026. године.

Међутим, срамни снимак из Хрватској у потпуности је довео у питање његово гостовање.

Након што се сазнало шта је пјевао у Хрватској, досадашњи обожаваоци из Србије отворено поручују да бојкотују београдске наступе.

Поједини корисници јавно су огласили продају већ купљених улазница за концерт заказан за 24. октобар, док се у коментарима повела расправа о процедурама за поврат новца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јаков Јозиновић

Јаков Јозиновић концерт

Јаков Јозиновић Арена

Марко Перковић Томпсон

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