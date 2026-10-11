Пјевао Томпсона, а ишао би у Арену: Публика масовно бојкотује концерте у Београду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Усташка кореографија и фашистички тонови поново одјекују Хрватском, али овог пута изостао је чак и микрофон познатог србофоба Марка Перковића Томпсона. На његово мјесто устилио се нови, млади хрватски пјевач Јаков Јозиновић.
Како се јасно види на видео-снимцима који круже друштвеним мрежама, Јозиновић је без срамних кочница запјевао Томпсонове пјесме, што је изазвало праву експлозију бијеса у читавом региону.
Због овог скандалозног снимка, Јозиновић се нашао под и оштрим критикама јавности у Србији, гдје је у протеклом периоду забиљежио велики успјех.
"Ово је дан када је званично сахрањена каријера Јакова Јозиновића", гласи један од коментара који су преплавили мрежу Икс.
Dan kad je sahranjena karijera Jakova Jozinovića 😂 https://t.co/0Ck7glRgQC— Nina Krunić (@nina_krunic) October 10, 2026
Да иронија буде још већа, овај пјевач има заказана чак два узастопна велика наступа у Београдској арени за 24. и 25. октобар 2026. године.
Међутим, срамни снимак из Хрватској у потпуности је довео у питање његово гостовање.
Након што се сазнало шта је пјевао у Хрватској, досадашњи обожаваоци из Србије отворено поручују да бојкотују београдске наступе.
Поједини корисници јавно су огласили продају већ купљених улазница за концерт заказан за 24. октобар, док се у коментарима повела расправа о процедурама за поврат новца.
#caosvima https://t.co/HnUdTcqIFg— turboautomatik (@turboautomatik) October 10, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
21 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
06
13
56
13
55
13
42
13
41
Тренутно на програму