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Меган Фокс почела да наплаћује слике: Удружила се са оснивачем ОнлyФанс-а

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11.10.2026 12:28

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Меган Фокс дио је рекламе лијека за еректилну дисфункцију: Циљ је помоћи паровима за бољи сексуални живот
Фото: YouTube/printscreen

Меган Фокс годинама важи за једну од највећих холивудских заводница, а сада је одлучила да то и добро уновчи, објавила је да ће објављивати провокативне фотографије на свом сајту са ексклузивним садржајем који се плаћа.

Глумица је покренула сајт у петак у сарадњи са платформом Субс.цом, чији је суоснивач Тим Стокли, један од главних умова који стоје иза ОнлyФанс-а.

На првим фотографијама са сајта, Меган је у први план ставила сваки центиметар свог тијела, позирајући у тијесним топовима из којих све прелива и са минимално гардеробе на себи, углавном у доњем вешу и припијеним шортсевима.

Меган наводи да жене годинама слушају како је видљивост моћ, иако су други људи углавном били власници платформи и њиховог имиџа.

Истиче да је њена страница на Субс.цом другачија јер је и сама сувласница ове платформе, док Стокли додаје да глумица активно помаже у њеном даљем развоју и изградњи, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Меган Фокс

глумица

онлифенс

фотографије

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