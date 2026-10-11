Меган Фокс почела да наплаћује слике: Удружила се са оснивачем ОнлyФанс-а

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Меган Фокс годинама важи за једну од највећих холивудских заводница, а сада је одлучила да то и добро уновчи, објавила је да ће објављивати провокативне фотографије на свом сајту са ексклузивним садржајем који се плаћа.
Глумица је покренула сајт у петак у сарадњи са платформом Субс.цом, чији је суоснивач Тим Стокли, један од главних умова који стоје иза ОнлyФанс-а.
На првим фотографијама са сајта, Меган је у први план ставила сваки центиметар свог тијела, позирајући у тијесним топовима из којих све прелива и са минимално гардеробе на себи, углавном у доњем вешу и припијеним шортсевима.
Меган наводи да жене годинама слушају како је видљивост моћ, иако су други људи углавном били власници платформи и њиховог имиџа.
Истиче да је њена страница на Субс.цом другачија јер је и сама сувласница ове платформе, док Стокли додаје да глумица активно помаже у њеном даљем развоју и изградњи, преноси Мондо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
21 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
06
13
56
13
55
13
42
13
41
Тренутно на програму