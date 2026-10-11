Одбор за КиМ: Пријатељска посета српским срединама и светињама на Косову

Аутор:АТВ редакција
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Одбор за помоћ Косову и Метохији из Републике Српске, на челу са предсједником Милорадом Арловом, организовао је и реализовао тродневну вјерску, хуманитарну и пријатељску посјету српским срединама и светињама на Косову и Метохији за 55 чланова делегације из 12 градова и општина Републике Српске.
Делегацију су чинили чланови градских и општинских управа, директори и просвјетни радници основних школа и чланови породица из Приједора, Костајнице, Градишке, Лакташа, Селинца, Прњавора, Теслића, Брода, Модриче, Шамца, Бијељине и Зворника из Републике Српске који дуги низ година несебично помажу Одбору у великом хуманитарном пројекту "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске".
"Без њихове помоћи као и многих других хуманих људи Републике Српске, Одбор не би могао тако успјешно организовати овај хуманитарни пројекат који ће наредне 2027. године обиљежити 15 година рада", нагласио је Арлов.
На посету Косову били су позвани још и заслужни људи из Бања Луке, Козарске Дубице, Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Петрова, Власенице, Фоче и Требиња, градови који су ове године били домаћини дјеци са Косова, али из оправданих разлога нису могли да крену на пут.
"Ми ћемо за њих и за још неколико локалних заједница организовати посјету Косову и Метохији, према нашим могућностима", рекао је Арлов.
Од 08. до 10. октобра делегација је посјетила храм посвећен Св.Василији Острошком у Лепосавићу, манастир Бањска, Дневни центар "Подржи ме -9.јануар", Косовску Митровицу, Призрен, Високе Дечане, Пећку Патријаршију, манастир Драганац, Грачаницу, Газиместан.
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"Хтјели смо да покажемо људима из Републике Српске како наш народ живи на Косову и Метохији, како су добри домаћини и како се мирно, мукотрпно и достојанствено боре за свој опстанак. Да се сами увјере како су у 21. вијеку многе и највеће српске светиње опасане бодљикавом жицом, под непрекидном стражом полиције Косова, Елукса и Кфора. То говори довољно о животу нашег народа на Косову и Метохији. Да се увјере колико се на Космету воли и поштује Република Српска. Да спознају да Одбор за помоћ Косову и Метохији нашу Свету земљу чува, воли и поштује дјелима, а не само ријечима", поручио је Арлов.
Посебно се захвалио сараднику и једном од кординатора у овој верској посети, Ивани Ракић руководиоцу Дневног центра "Подржи ме-9.јануар" из Косовске Митровице, њиховим члановима и породицама који су учествовали на предивном и емотивном дочеку са богатом трпезом и погачом добродошлице за госте из Републике Српске.
"Добродошли у своју кућу, Дневни центар "Подржи ме-9.јануар". Ово је Ваша кућа коју је изградио Одбор за помоћ Косову и Метохији из Бања Луке и предсједник Одбора Милорад Арлов без кога не би било ни центра, нити би Ви данас били овдје, нити ми у Републици Српској у коју долазимо дуги низ година. Овај велики центар изграђен је за дјецу и младе са потешкоћама у развоју захваљујући хуманости цијеле Републике Српске. Ово је најмање што можемо учинити да Вас од срца, братски дочекамо и угостимо", истакла је Ракићева.
Велики допринос у организацији и координација ове посјете дала је Јадранка Васић наставник географије из Косовске Каменице.
Одбор се посебно захваљује на дивном дочеку у Лепосавићу, свештенику Милутину Попадићу и председнику општине Лепосавић Марку Радосављевићу, градоначелнику Грачанице Новаку Живићу, монасима манастира Светих Ахангела и Душановог Конака, манастира Драганац, Високих Дечана, игуманији Харитини и сестринству Пећке Патријаршије.
Одбор своју хуманост наставља даље. До краја ове године спроводи двије велике хуманитарне акције за дјецу и младе са потешкоћама у развоју и за српску омладину, преко хуманитарног броја 1434 која траје до 30. новембра.
"Паралелно спроводимо преко основних и средњих школа Републике Српске хуманитарну акцију "Обрадујмо вршњаке на Косову и Метохији". Пружамо помоћ и дијелимо стипендије српској дјеци на Косову и Метохији. Убрзо покрећемо и 15. по реду пројекат "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске". Сви који желе преко нас могу помоћи српску дјецу и српски народ на Косову и Метохији преко жиро рачуна:5551000034196445″, поручио је Арлов.
(ТВ мост)
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