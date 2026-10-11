Неда Украден открила тајну младоликог изгледа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Неда Украден тврди да су за добру форму пресудни кретање, вјежбање и дисциплина, а не само козметички третмани и естетски захвати.
Неда Украден годинама привлачи пажњу младоликим изгледом и енергијом коју показује на наступима. Пјевачица не крије да брине о себи, али истиче да се добра форма не може одржавати искључиво одласцима у козметичке салоне. Према њеним ријечима, физичка активност, дисциплина и свакодневна брига о тијелу имају једнако важну улогу као и њега изгледа.
Неда је објаснила да њен посао захтијева много енергије и издржљивости. Вишесатни наступи, пјевање и бројне обавезе дио су свакодневице, због чега настоји остати активна и у доброј кондицији.
"Ја водим рачуна о себи, вежбам. Возим, носим штикле, певам по неколико сати. То је и прва и друга и трећа смена. Не можеш само ићи по естетским салонима и затезати се и притезати", истакла је пјевачица.
Сматра да његован изглед не долази само захваљујући третманима, већ и навикама које помажу тијелу да остане покретљиво и спремно за свакодневне напоре.
Пјевачица је посебно нагласила важност истезања и вјежби које помажу у смањењу укочености, нарочито код особа које дуго сједе или стоје.
"Треба ту кичму истегнути, те дијелове тела који су укочени од седења, стајања", поручила је Неда. Њена порука је да брига о себи подразумијева више од вањског изгледа. Редовно кретање и физичка активност могу помоћи у очувању покретљивости и кондиције, што је посебно важно људима чији посао захтијева дуготрајно стајање и много енергије.
Неда тако истиче да се иза њене виталности крију дисциплина и активан начин живота, уз његу која је само један дио шире рутине, преноси Аваз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
21 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
06
13
56
13
55
13
42
13
41
Тренутно на програму