Емотивна прича иза Баретове посљедње пјесме "Моја једина"

Аутор:АТВ редакција
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Посљедња пјесма коју је Горан Баре објавио за живота, "Моја једина" из децембра 2025., након његове смрти добила је нови контекст.
Пјесма која је требало да најави ново поглавље у Баретовој каријери и повратнички студијски албум постала је његов музички опроштај.
Пјесма је премијерно представљена 8. децембра 2025. у емисији "Топ Day", а службено ју је дан касније објавио Цроатиа Рецордс. Био је то Баретов први нови сингл након седам година и албума "Нуспојаве" из 2018. године.
Њежнија страна музичара
За разлику од многих његових пјесама које су обиљежили немир и бунт, "Моја једина" представила је њежнију и меланхоличну страну музичара. У средишту су једноставне поруке упућене драгој особи, са жељом да пронађе мир и снагу.
Сам Баре објаснио је да песма није посвећена само једној особи, него свим људима који су му важни.
"Пјесма је о свим људима којима ја значим и који мени нешто значе. Поручује како им желим све најбоље и биће увод у албум", изјавио је приликом њеног представљања.
Ипак, није желио да намеће једно значење. У једној је радијској емисији рекао да публици препушта интерпретацију.
"Неки је доживљавају као љубавну, неки као одлазак", казао је тада.
Због тога се данас у стиховима попут "Ја ти желим снове пуне боја, моја једина" може препознати и опроштајна порука.
Текст пјесме написао је Баре, док музику потписује с басистом Мариом Рашићем. Аранжман су обликовали Рашић и бубњар Ален Тибљаш, а продукцију Рашић и Баре. На снимању су учествовали и гитариста Круно Домачиновић, Давор Родик на лап стил гитари, клавијатуриста Гојко Томљановић те дувачи Звонимир Бајевић на труби и Хрвоје Штефанић на тромбону. Спој рока, блуза и џеза пјесми је дао звук другачији од онога на који је публика навикла уз Мајке.
Баре није скривао задовољство резултатом.
"Сад сам чуо да пјесма стварно функционише. Јако сам задовољан", изјавио је након радијске премијере.
У истом је разговору нагласио колико му је љубав важна као инспирација.
"Ја сам стално, у неку руку, заљубљен. Без љубави нема ништа", поручио је.
Пјесму је пратио и црно-бијели спот који потписују Филип и Слађана Гржинчић, снимљен у Ријеци.
Пјесма је брзо нашла пут до радијске публике. Најбољи пласман на службеној листи ХР Топ 100 остварила је 22. децембра 2025., када је заузела осмо мјесто. Тиме је Баре надмашио свој дотадашњи рекорд, 22. место које је 2017. постигао с пјесмом "Освијести ме". Пјесма је остала на листи и током првих мјесеци 2026. године.
Баре је "Моју једину" извео и на великом концерту на загребачкој Шалати 5. септембра 2026. године. Пјесма је затворила концерт, а дувачка секција наставила је да свира и након његовог одласка с позорнице.
У вријеме објаве сингла најављивао је да је половина новог албума, радног наслова "Потоп", већ довршена те се надао изласку током 2026. године. Албум за његовог живота ипак није објављен, па је "Моја једина" остала посљедња пјесма којом се обратио публици, преноси Индекс.
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