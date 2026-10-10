Виц дана: Који вам је порок?

Аутор:АТВ редакција
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Отишао мушкарац на систематски преглед, а доктор га пита:
– Пушите ли?
– Не, докторе.
– Пијете ли алкохол?
– Ни кап!
– Једете ли масно?
– Никада!
– Коцкате ли се?
– Не пада ми на памет!
Доктор га зачуђено погледа:
– Па, човјече, имате ли ви уопште неки порок?
– Имам, докторе. Лажем.
– А колико често?
– Само кад дођем код доктора!
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