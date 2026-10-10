Виц дана: Који вам је порок?

Отишао мушкарац на систематски преглед, а доктор га пита:

– Пушите ли?

– Не, докторе.

– Пијете ли алкохол?

– Ни кап!

– Једете ли масно?

– Никада!

– Коцкате ли се?

– Не пада ми на памет!

Доктор га зачуђено погледа:

– Па, човјече, имате ли ви уопште неки порок?

– Имам, докторе. Лажем.

– А колико често?

– Само кад дођем код доктора!