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Виц дана: Који вам је порок?

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10.10.2026 14:21

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Vic
Фото: Unsplash

Отишао мушкарац на систематски преглед, а доктор га пита:

– Пушите ли?

– Не, докторе.

– Пијете ли алкохол?

– Ни кап!

– Једете ли масно?

– Никада!

– Коцкате ли се?

– Не пада ми на памет!

Доктор га зачуђено погледа:

– Па, човјече, имате ли ви уопште неки порок?

– Имам, докторе. Лажем.

– А колико често?

– Само кад дођем код доктора!

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Тагови :

Виц дана

Вицеви

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