Енерго клуб: Домаће и свјетске енерго актуелности

Извор:
АТВ
„Енерго клуб“ сабира домаће и свјетске енерго актуелности.
Да ли су двије термоелктране спремне за зиму?
Какво је стање у гатачком руднику?
Зашто је продужен ремонт ХЕТ-а?
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.
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