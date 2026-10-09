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Битно: О женама које су побиједиле болест

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Извор:

АТВ

09.10.2026 10:35
Битно: О женама које су побиједиле болест
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о женама које су побиједиле болест.

Оне нису дозволиле да нестану. Прошле су кроз најтеже животне битке, суочиле се са страхом и неизвјесношћу, али нису дозволиле да их болест дефинише. Данас својим причама свједоче о снази, храбрости и вољи за животом која је јача од сваке дијагнозе.

За „Битно” говоре: др Маја Волк, књижевница, сценаристкиња, музичарка, Маја Тубић Бановић, нутриционисткиња и Слободанка Бобана Кончар, економиста.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Верица Калаба.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

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Верица Калаба

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