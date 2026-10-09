Битно: О женама које су побиједиле болест

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о женама које су побиједиле болест.
Оне нису дозволиле да нестану. Прошле су кроз најтеже животне битке, суочиле се са страхом и неизвјесношћу, али нису дозволиле да их болест дефинише. Данас својим причама свједоче о снази, храбрости и вољи за животом која је јача од сваке дијагнозе.
За „Битно” говоре: др Маја Волк, књижевница, сценаристкиња, музичарка, Маја Тубић Бановић, нутриционисткиња и Слободанка Бобана Кончар, економиста.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Верица Калаба.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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