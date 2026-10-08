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На глобалном плану: Кина, протести, наука и приче које су обишле свијет

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Извор:

АТВ

08.10.2026 13:45

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На глобалном плану: Кина, протести, наука и приче које су обишле свијет
Фото: атв

У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо приче које обиљежавају свјетску сцену. Oд односа великих сила и немира на улицама и парламентима, до важних разговора, битних научних открића и необичних догађаја који су привукли пажњу јавности.

О Кини, геополитици и глобалним промјенама говорићемо са Бориславом Марићем, бившим амбасадором БиХ у Кини. Доносимо и причу о протестима у Француској, физичком сукобу посланика у Јерменији, као и разговор са Идом Нетањахуом.

Ту су и добитници Нобелове награде за медицину, чија су открића отворила нове могућности у проучавању мозга, али и необична прича из Јужне Кореје, ајкула која је залутала у канал и постала права туристичка атракција.

„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

На глобалном плану

Инес Ђанковић

Кина

Нобелова награда

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