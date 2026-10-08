На глобалном плану: Кина, протести, наука и приче које су обишле свијет

Извор:
АТВ
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У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо приче које обиљежавају свјетску сцену. Oд односа великих сила и немира на улицама и парламентима, до важних разговора, битних научних открића и необичних догађаја који су привукли пажњу јавности.
О Кини, геополитици и глобалним промјенама говорићемо са Бориславом Марићем, бившим амбасадором БиХ у Кини. Доносимо и причу о протестима у Француској, физичком сукобу посланика у Јерменији, као и разговор са Идом Нетањахуом.
Ту су и добитници Нобелове награде за медицину, чија су открића отворила нове могућности у проучавању мозга, али и необична прича из Јужне Кореје, ајкула која је залутала у канал и постала права туристичка атракција.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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