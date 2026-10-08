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Пуцњава у Њемачкој: Једна особа реанимирана

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08.10.2026 14:42

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Полиција Њемачке
Фото: pexels/Radwan Menzer

У центру њемачког града Тутлингена, дошло је до пуцњаве. На терену су јаке специјалне полицијске снаге, које су блокирале шире подручје.

Према првим информацијама, једна особа је реанимирана на лицу мјеста, пише Schwäbische Zeitung .

Полиција је путем WhatsApp-а савјетовала становнике да избјегавају центар града, али је рекла да нема опасности за јавност. Свједоци и становници су пријавили да су чули пет пуцњева. Пролазник у улици Хелферајштрасе видео је како болничари реанимирају особу на земљи.

Стигле су специјалне снаге, не зна се ко је рањен

Још нема званичних информација о околностима пуцњаве. Према незваничним информацијама, наоружана особа се налазила у самој градској кући или у њеној непосредној близини. Запослени из оближњих канцеларија рекли су да је полиција стигла са пуном заштитном опремом и оружјем. Још није познато ко је рањен, нити ко је особа коју су реанимирали.

„Прави шок“

Радница чајџинице у улици Хелферајштрасе, која се налази на задњем улазу у градску кућу, рекла је да је чула пуцње док је муштерија излазила из продавнице. „Склонила сам се испод пулта“, рекла је, додајући да од тада није излазила. Полиција је потпуно блокирала улицу. „Био је то прави шок.“

Мадлен К. је такође била у центру у том тренутку. „Управо сам пролазила кроз двориште градске куће када сам чула пуцањ“, каже она. У почетку је помислила да је неко бацио петарду. „Али одједном је настала паника и многи људи су почели да вриште“, описује ситуацију.

Ушла је у градску кућу јер је тамо имала заказан састанак. „Тек тада сам схватила да је неко пуцао. Сада се осјећам јако лоше због свега. Мислим да ћу ово цијелу ноћ обрађивати“, рекла је. Сматра да је добро што је у градској кући организована психолошка помоћ.

Портпарол града Арно Шпехт, у договору са полицијом, за сада не даје никакве изјаве, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пуцњава

Њемачка

пуцњава у Њемачкој

Полиција

Тутлинген

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