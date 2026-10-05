Пуцао на ловце, има мртвих и тешко повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена у пуцњави током лова на југу Норвешке, саопштила је полиција.
Осумњичени нападач је ухапшен на мјесту несреће и претпоставља се да није дио ловачке екипе, наводи се у саопштењу полиције.
Повријеђена жртва је пребачена у болницу.
Пуцњава се догодила у близини Халдена, око 96 километара од Осла, близу границе са Шведском, преноси Телеграф.рс.
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