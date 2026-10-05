Logo

Пуцао на ловце, има мртвих и тешко повријеђених

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 07:41

Коментари:

0
Пуцао на ловце, има мртвих и тешко повријеђених
Фото: АТВ

Двије особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена у пуцњави током лова на југу Норвешке, саопштила је полиција.

Осумњичени нападач је ухапшен на мјесту несреће и претпоставља се да није дио ловачке екипе, наводи се у саопштењу полиције.

Повријеђена жртва је пребачена у болницу.

Пуцњава се догодила у близини Халдена, око 96 километара од Осла, близу границе са Шведском, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ловци

Пуцњава

Норвешка

рањени

Коментари (0)

Прочитајте више

Супрузи пријетио да ће је убити и "тући гд‌је год стигне"

Хроника

Супрузи пријетио да ће је убити и "тући гд‌је год стигне"

1 ч

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Свијет

Преживјела смртну казну, сад проживљава пакао: Руке пуне пликова

1 ч

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Република Српска

Крвави октобар у Факовићима: 34 године од мучког убиства 25 Срба

1 ч

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Познато до када остаје затворен Ормуски мореуз

1 ч

0

Више из рубрике

Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Свијет

Преживјела смртну казну, сад проживљава пакао: Руке пуне пликова

1 ч

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Познато до када остаје затворен Ормуски мореуз

1 ч

0
Смрдибуба

Свијет

Најезда смрдибуба у Јапану, инсекти наносе велике штете произвођачима риже

2 ч

0
Зел о побједи кандидата СНСД-а: Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану

Свијет

Зел о побједи кандидата СНСД-а: Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Дјевојчица (12) убијена због паркинг мјеста

09

08

Трампов савјетник: Срби из Српске дигли глас у име истинске демократије

09

07

Медведев пред полуфинале: Новак је луд

09

02

У Српској рођено 19 беба

08

50

У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Познати износи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима