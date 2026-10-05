Познато до када остаје затворен Ормуски мореуз

Аутор:АТВ редакција
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Ормуски мореуз остаће затворен док Сједињене Државе не испуне седам услова Техерана за његово поновно отварање, поручио је главни ирански преговарач Мохамед Багер Галибаф.
Навео је да је Вашингтон преко посредника доставио нове приједлоге Техерану.
Истовремено, амерички медији спекулишу о могућим новим војним ударима на Иран након новембарских избора за Конгрес, док предсједник Доналд Трамп наставља са оштрим порукама Техерану.
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