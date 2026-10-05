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Познато до када остаје затворен Ормуски мореуз

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05.10.2026 07:16

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Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Ормуски мореуз остаће затворен док Сједињене Државе не испуне седам услова Техерана за његово поновно отварање, поручио је главни ирански преговарач Мохамед Багер Галибаф.

Навео је да је Вашингтон преко посредника доставио нове приједлоге Техерану.

Истовремено, амерички медији спекулишу о могућим новим војним ударима на Иран након новембарских избора за Конгрес, док предсједник Доналд Трамп наставља са оштрим порукама Техерану.

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