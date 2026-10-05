Зел о побједи кандидата СНСД-а: Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел честитао је побједу на данашњим изборима предсједнику Милораду Додику, кандидату за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић и кандидату за предсједника Републике Српске Сави Минићу, оцијенивши да је побједа кандидата СНСД-а на изборима доноси сјајну ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану.
"Народ Републике Српске подржао је странку која поносно стоји уз САД и Израел. Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану", написао је Зел на "Иксу".
Congratulations to @MiloradDodik, @Cvijanovic_Z and Savo Minić on SNSD's victory tonight. The people of Republika Srpska have backed a party that stands proudly with the US and Israel. A great night for friends of America and Israel in the Balkans.
@realDonaldTrump @netanyahu— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 4, 2026
Зел је данас објавио да се "моли за Републику Српску" и повратак демократије у БиХ након данашњих избора, а потом након проглашења побједе СНСД-а написао је и:
Great news! So proud. Long live Republika Srpska. Long live freedom.— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 4, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму