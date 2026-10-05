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Зел о побједи кандидата СНСД-а: Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану

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05.10.2026 07:10

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Зел о побједи кандидата СНСД-а: Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану
Фото: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел честитао је побједу на данашњим изборима предсједнику Милораду Додику, кандидату за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић и кандидату за предсједника Републике Српске Сави Минићу, оцијенивши да је побједа кандидата СНСД-а на изборима доноси сјајну ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану.

"Народ Републике Српске подржао је странку која поносно стоји уз САД и Израел. Велика ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану", написао је Зел на "Иксу".

Зел је данас објавио да се "моли за Републику Српску" и повратак демократије у БиХ након данашњих избора, а потом након проглашења побједе СНСД-а написао је и:

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Тагови :

Марк Зел

Израел

Република Српска

Америка

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Саво Минић

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