Шта можемо очекивати од Саве Минића: "Брзо формирање власти услов за наставак инвестиционог циклуса"

Аутор:Марија Милановић
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Од Саве Минића може се очекивати наставак динамичног рада, много активности и наставак реализације великог инвестициог циклуса, рекао је за АТВ политички аналитичар Бојан Шолаја, истичући да су грађани већ имали прилику да виде начин на који Минић ради.
„Од Саве Минића можемо очекивати да настави радити онако како је то претходно радио као премијер, претходних годину дана. Видјели смо да је то била нова енергија, много више активизма, када говоримо о ономе што је Влада радила“, рекао је Шолаја подсјећајући да је Минић као премијер инсистирао на томе да министри буду константно на терену.
Како он подсјећа, грађани Републике Српске су имали прилику да виде да је Влада посветила пажњу свакој локалној јединици те да су се многе ствари покренуле у односу на претходни период.
„Оно што је карактеристична чињеница ове Владе јесте да је покренут један инвестициони циклус у Републици Српској, који тренутно има велики замах, те очекујемо да ће сада и као предсједник Републике наставити да ради у том ритму“, рекао је Шолаја.
Оно што је добро у овом тренутку, како наводи Шолаја јесте да су грађани Републике Српске имали прилику да изаберу некога, кога су имали прилику видјети како ради, по ком принципу, на који начин и шта су заправо његови циљеви.
„Мислим да ће ово бити један добар тренутак за грађане у том смису. Оно што остаје да видимо је како ће да се сложи изборна власт, који ће бити односи политичких снага прије свега и ко ће да засједне, морам да кажем, у ту незахвалну фотељу премијера у наредне четири године“, поручује Шолаја.
Шолаја је коментарисао и најаву Саве Минића, који је казао да ће се у што скоријем периоду формирати Влада те да се може наставити радити динамично. Како он наводи, на изборима се показала јединственост коалиције,а СНСД има ту могућност да брзо формира власт на начин да предложи мандатара, окупи коалиционе партнере те да ову годину приведе крају на начин на који је функционисала претходне четири године.
„То је негдје најављивано и очекивано и оно што смо могли видјети у претходних мјесец дана јесте чињеница да се ствари планирају одвијати јако брзо с обзиром да су планови толики, као што сам напоменуо да је то у питању један озбиљан инвестициони циклус, који тражи брзу и организовану реализацију и то нису ствари које могу да стоје и чекају“, рекао је Шолаја.
Шолаја је казао да очекује брзо формирање власти јер много је пројеката и процеса, који не могу само тако чекати и стављати се по страни већ је потребно кренути у што скорију реализацију.
„Ако желите да стварно будете ефикасни и да испуните оно што сте обећали грађанима, то је оно што ћете прво урадити, дакле брзо формирати власт и наставити реализовати или завршават што је потребно из претходног периода и наравмо, започети нове пројекте“, рекао је Шолаја.
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