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Крвави октобар у Факовићима: 34 године од мучког убиства 25 Срба

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05.10.2026 07:24

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crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Фото: Pexel/ Anna Shvets

Парастосом и паљењем свијећа код спомен-обиљежја на мјесном гробљу у Факовићима биће обиљежена 34. годишњица од када су муслиманске снаге из Сребренице убиле 25 цивила и војника.

Биће служен помен за укупно 49 Срба из овог мјеста који су убијени у Другом свјетском и Одбрамбено-отаџбинском рату.

Муслиманске снаге из Сребренице и околине извршиле су упад у село у подне 5. октобра 1992. године, када је убијено и страдало 25 мјештана.

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Тагови :

Злочин над Србима

Парастос

Одбрамбено-отаџбински рат

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