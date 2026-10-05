Крвави октобар у Факовићима: 34 године од мучког убиства 25 Срба

Аутор:АТВ редакција
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Парастосом и паљењем свијећа код спомен-обиљежја на мјесном гробљу у Факовићима биће обиљежена 34. годишњица од када су муслиманске снаге из Сребренице убиле 25 цивила и војника.
Биће служен помен за укупно 49 Срба из овог мјеста који су убијени у Другом свјетском и Одбрамбено-отаџбинском рату.
Муслиманске снаге из Сребренице и околине извршиле су упад у село у подне 5. октобра 1992. године, када је убијено и страдало 25 мјештана.
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