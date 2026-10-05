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Дошла у болницу да се породи, а систем тврди да је мртва од 2006.

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05.10.2026 08:18

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Мирни портрет труднице на отвореном која њежно грли свој стомак, симболизујући љубав и ишчекивање.
Фото: pexels/David Escala de Almeida

Невјероватан и бизаран случај потресао је регион након што је откривено да је двадесетседмогодишња мајка из Тетова, која се породила у децембру прошле године, у званичним државним евиденцијама вођена као преминула још од 2006. године.

Институције сада убрзано истражују како је могуће да је ова жена готово 20 година била „мртва“ за систем, а да то нико до сада није примијетио.

Званична информација Министарства унутрашњих послова потврђује да је Центар за социјални рад 21. јануара 2026. године примио обавјештење од Матичне службе.

У њему је наведено да је 8. децембра 2025. године у Клиничкој болници у Тетову рођена здрава дјевојчица, али је током поступка уписа новорођенчета у евиденцију Завода утврђено да је мајка А.С. (27) у регистру евидентирана као преминула још 21. октобра 2006. године.

Дошла без докумената, полиција и тужилаштво на ногама

Након предузетих мјера и упућивања службених позива, лице А.С. се 12. фебруара 2026. године појавило у Центру за социјални рад са новорођеним дјететом у пратњи мушке особе. Међутим, током разговора нису показали ниједан идентификациони документ.

Према незваничним информацијама, скандал је разоткривен када је болница послала стандардне податке матичној служби. Службеници су остали у шоку када су у изводу из матичне књиге умрлих видјели да је жена наводно преминула у Скопљу у својој седамнаестој години живота односно у узрасту од свега седам година!

О читавом бизарном случају одмах је обавијештен дежурни јавни тужилац који је дао хитна упутства за спровођење детаљних провјера. Поступак се тренутно води под сумњом за кривично дјело фалсификовање исправе.

Обимна истрага треба да утврди да ли се ради о катастрофалној институционалној грешци и административном пропусту, или је мајка намјерно злоупотријебила документа друге преминуле особе како би избјегла плаћање високих трошкова порођаја и болничког лијечења, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

трудница

Документи

документација

порођај

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