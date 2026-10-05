У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Познати износи

Аутор:АТВ редакција
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У Федерацији БиХ данас је почела исплата пензија за септембар за 473.402 корисника, за шта је потребно укупно 372,9 милиона КМ, саопштено је из федералног Завода ПИО/МИО.
Најнижа пензија за септембар износи 692 КМ, загарантована 826 КМ, а највиша 3.461 КМ.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије износи 885 КМ.
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