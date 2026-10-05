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У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Познати износи

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05.10.2026 08:50

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

У Федерацији БиХ данас је почела исплата пензија за септембар за 473.402 корисника, за шта је потребно укупно 372,9 милиона КМ, саопштено је из федералног Завода ПИО/МИО.

Најнижа пензија за септембар износи 692 КМ, загарантована 826 КМ, а највиша 3.461 КМ.

Просјечна пензија корисника самосталне пензије износи 885 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Исплата

Исплата пензија

Босна и Херцеговина

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