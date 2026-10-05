Данас без воде ови дијелови Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поједини дијелови Бањалуке данас остају без воде, а разлог су радови.
Наиме, радови ће бити извођени у улицама Максима Горког (Паприковац), Твртка И Котроманића (Петрићевац), Браће Кукрика (Ада), Лепавинској (Мотике), Војводе Пријезде (Лазарево), Давида Штрпца (Паприковац) те у Первану.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове Колима, Доњим Колима и Рекавицама.
"У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља", поручују из овог бањалучког предузећа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
26
14
25
14
21
14
17
14
10
Тренутно на програму