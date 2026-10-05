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Данас без воде ови дијелови Бањалуке

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05.10.2026 09:36

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Вода
Фото: ATV

Поједини дијелови Бањалуке данас остају без воде, а разлог су радови.

Наиме, радови ће бити извођени у улицама Максима Горког (Паприковац), Твртка И Котроманића (Петрићевац), Браће Кукрика (Ада), Лепавинској (Мотике), Војводе Пријезде (Лазарево), Давида Штрпца (Паприковац) те у Первану.

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове Колима, Доњим Колима и Рекавицама.

"У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља", поручују из овог бањалучког предузећа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Водовод Бањалука

Водоснабдијевање

насеља без воде

саопштење

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