Измјене у режиму саобраћаја код Ауди сервиса

Аутор:АТВ редакција
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Због изградње кружног тока код Ауди сервиса, од данас, 5. октобра, па до завршетка радова доћи ће до измјене у режиму саобраћаја.
"По захтјеву извођача радова, а у складу са рјешењем Министарства саобраћаја и веза Републике Српске доћи ће до измјене у режиму одвијања саобраћаја на укрштању магистралног пута М1-108 (дионица: Бањалука 4 – Бањалука 5) и Булевара војводе Живојина Мишића, због изградње кружне раскрснице", навели су из Градске управе Бањалука.
Како су додали, за вријеме извођења радова, регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације.
"Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова", додали су они.
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