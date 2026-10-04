Жестока борба јарца и гласача: Хит снимак поред бирачког мјеста код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Изборни дан у БиХ протиче уз проблеме на појединим бирачким мјестима, а да све буде у складу са данашњом атмосфером, побринуо се и један јарац у бањалучком насељу Поткозарје.
На снимку који је послао читалац "БЛ портала" види се јарац како се налази на самом улазу у бирачко мјесто, а у једном тренутку креће и према особи која се приближава улазу.
Призор је, мало је рећи, необичан, посебно на дан када бираче на појединим мјестима већ дочекују технички проблеми и потешкоће са новом изборном технологијом.
БиХ
Ако још нисте гласали, а имате нејасноћа: Погледајте детаљно објашњење
Централна изборна комисија БиХ јутрос је потврдила да поједина бирачка мјеста нису отворена тачно у 7 часова због проблема са скенерима гласачких листића, док су на неким мјестима забиљежени и накнадни проблеми у раду опреме.
А у Поткозарју – још један "проблем на бирачком мјесту".
Овога пута није до скенера, биометрије или гласачких листића.
Јарац је, изгледа, одлучио да уведе своја изборна правила.
Ni jarac nije mogao do biračkog mjesta: Neobična scena u Potkozarju kod Banjaluke VIDEO...više na https://t.co/Jpau7fs2Lx https://t.co/G5ZreAMzRl— BL Portal (@bl_portal) October 4, 2026
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