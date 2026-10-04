Logo

Жестока борба јарца и гласача: Хит снимак поред бирачког мјеста код Бањалуке

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 15:37

Коментари:

0
Јарац направио хаос код бирачког мјеста
Фото: Screenshot / X

Изборни дан у БиХ протиче уз проблеме на појединим бирачким мјестима, а да све буде у складу са данашњом атмосфером, побринуо се и један јарац у бањалучком насељу Поткозарје.

На снимку који је послао читалац "БЛ портала" види се јарац како се налази на самом улазу у бирачко мјесто, а у једном тренутку креће и према особи која се приближава улазу.

Призор је, мало је рећи, необичан, посебно на дан када бираче на појединим мјестима већ дочекују технички проблеми и потешкоће са новом изборном технологијом.

Избори, гласање, скенер

БиХ

Ако још нисте гласали, а имате нејасноћа: Погледајте детаљно објашњење

Централна изборна комисија БиХ јутрос је потврдила да поједина бирачка мјеста нису отворена тачно у 7 часова због проблема са скенерима гласачких листића, док су на неким мјестима забиљежени и накнадни проблеми у раду опреме.

А у Поткозарју – још један "проблем на бирачком мјесту".

Овога пута није до скенера, биометрије или гласачких листића.

Јарац је, изгледа, одлучио да уведе своја изборна правила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

избори

Избори 2026

јарац

Коментари (0)

Више из рубрике

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик

Бања Лука

Игор Додик гласао у Бањалуци

5 ч

1
Скенер, избори 2026

Бања Лука

Отклоњен вишечасовни квар на Петрићевцу, скенер у функцији

7 ч

0
На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански" један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова. Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара. Затражена је замјена скенера. На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић. наслов

Бања Лука

Застој на једном бирачком мјесту у Бањалуци: Скенер у квару од 7 часова

8 ч

0
Гласање избори 2026 листићи нове технологије

Бања Лука

У Бањалуци забиљежена кашњења, рјешавају се проблеми са Смартматиком

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима