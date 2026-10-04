Ако још нисте гласали, а имате нејасноћа: Погледајте детаљно објашњење

Аутор:АТВ редакција
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Данас грађани Босне и Херцеговине на Општим изборима бирају нову власт на више нивоа. Уколико још увијек нисте гласали, а имате нејасноће, у наставку вам доносимо детаљно појашњење како то да урадите.
Приликом доласка на бирачко мјесто, бирач показује важећи лични документ и биометријски се идентификује (отисак кажипрста) након чега се провјерава у бирачком списку и добија одговарајуће гласачке листиће.
Након преузимања листића, бирач одлази самостално на мјесто предвиђено за гласање и тајно означава кандидате или политичке странке за које жели гласати.
Након тога гласачке листиће убацује у скенер, а све прате чланови бирачког одбора.
Детаљније погледајте у приложеном видео снимку.
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