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Ако још нисте гласали, а имате нејасноћа: Погледајте детаљно објашњење

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04.10.2026 15:26

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Избори, гласање, скенер
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Данас грађани Босне и Херцеговине на Општим изборима бирају нову власт на више нивоа. Уколико још увијек нисте гласали, а имате нејасноће, у наставку вам доносимо детаљно појашњење како то да урадите.

Приликом доласка на бирачко мјесто, бирач показује важећи лични документ и биометријски се идентификује (отисак кажипрста) након чега се провјерава у бирачком списку и добија одговарајуће гласачке листиће.

Након преузимања листића, бирач одлази самостално на мјесто предвиђено за гласање и тајно означава кандидате или политичке странке за које жели гласати.

Након тога гласачке листиће убацује у скенер, а све прате чланови бирачког одбора.

Детаљније погледајте у приложеном видео снимку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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гласање

како гласати на изборима

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