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Потешкоће породица двије године након разорних поплава у Јабланици: Препуштени сами себи

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04.10.2026 15:48

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Потешкоће породица двије године након разорних поплава у Јабланици: Препуштени сами себи

Након стравичних поплава које су се догодиле у октобру 2024. године, осам породица из Доње Јабланице и села Злате смјештено је у стамбене контејнере који се налазе у Јабланици, а како су неки од њих казали, једва преживљавају и препуштени су сами себи.

Хумија Арфаџан из Доње Јабланице, изјавила је за „Дневни аваз“ да је кобне ноћи била сама с дјецом у кући.

- Никад се нећу вратити у Доњу Јабланицу. Преживјела сам стрес. Муж је радио на пумпи. Син ми је спавао у приземљу. Покушала сам да га пробудим, нисам могла ући. Први талас воде је већ носио око пола 12. До пола 2 било је немогуће изборити се с водом. Ухватила сам се за стуб од куће и преживјела. Шокирана сам, вриштала сам. Не могу сину прићи, носи вода аута, камења. Разочарана сам, али хвала богу да смо живи. Малом је било 14 година. Страх смо доживјели. Дан-данас кад је киша не можеш спавати. Можда да ја нисам била будна, можда бисмо сви отишли. Мужу сам послала поруку „Вода све однесе“ да зна ако не преживимо – каже Арфаџан.

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Додала је да је помагала комшијама да преживе и извлачила их је из воде и блата. Већ двије године каже није у својој кући, а у Доњу Јабланицу не може и не жели да се врати.

- Наша кућа налази се у ризичној зони, први спрат је уништен у поплавама. Не може се ни санирати. У кућу се не можемо вратити јер нам нико не гаранутује сигурност. Нико не зна хоће ли се то опет десити – рекла је.

Минимална пензија

Додала је да јој муж прима минималну пензију, она је незапослена и имају сина који је малољетан.

- Има власт, тужилаштво. Ја не могу рећи ко је крив. Увијек је било кише, али никад није овако – истиче она.

Јасмин Шошић из села Злате каже да живе са само 200 КМ, од социјалне помоћи. Овдје станује са супругом, кћерком и братом, а највише им недостаје храна.

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- Препуштени смо сами себи. Имао сам два мождана удара. Имам кћерку, жену и брата и сви су болесни. Лијекове пијемо. Никад се нећемо вратити у Злате. Тамо нема ни људи. Све се промијенило, неке куће су обновљене. Хране немамо ништа, не радимо. Треба нам новац за лијекове – казао је Шошић.

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Тагови :

Доња Јабланица

Поплаве

Јабланица

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